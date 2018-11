Schönberg

Nach einem kurzen Auf und Ab ist der FC Schönberg inzwischen Spitzenreiter der Fußball Landesliga West. Im Interview spricht Sportchef Sven Wittfot über die Entwicklung der Nordwestmecklenburger.

Herr Wittfot, neun Siege, zwei Unentschieden, zwei Siege, Tabellenführer – wie bewerten Sie die bisherige Saison?

Sven Wittfot: Nach dem recht großen personellen Umbruch im Spieler- und Trainerbereich zu Beginn der Saison war es mir klar, dass sich die Findungsphase der Mannschaft bis weit in die Saison hinein ziehen wird. Aktuell scheint es so, dass wir dabei auf einem immer besseren Weg sind. Von daher bin ich aktuell sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison, auch wenn der aktuelle Tabellenplatz aus meiner Sicht nur eine Momentaufnahme darstellt. Aber im Gesamten haben wir bisher eigentlich einen ganz guten Job gemacht.

Was lief aus Ihrer Sicht gut und wo gibt es noch Verbesserungspotential?

Wittfot: Verbesserungspotential ist natürlich immer vorhanden. Zum Beispiel müssen wir noch konstanter werden und versuchen, den Gegnern noch dominanter unseren Stempel in den Spielen aufzudrücken. Allerdings darf man dabei auch nicht vergessen, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Schwankungen sind da natürlich völlig normal. Wichtig ist dabei für mich aber immer, dass die Jungs lernen wollen. Und das ist beim Großteil der Truppe der Fall. Erstaunlich gut lief das Zusammenwachsen der Mannschaft. Trotz der vielen neuen Spieler hat sich die Mannschaft schnell zu einer Einheit zusammengefunden. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir bei der Auswahl der Spieler ein ganz gutes Gespür hatten, spricht aber natürlich auch für die Charaktere der Jungs.

Im Landespokal ist Schönberg gegen Sievershagen früh ausgeschieden. Wie sehr schmerzt das Aus?

Wittfot: Das war für mich schon sehr bitter und ich muss eingestehen, dass ich das nicht erwartet hätte und danach schon ein paar Tage sehr sauer und enttäuscht war. Dass eine Saison immer auch Dellen haben wird, war mir klar, aber diese Niederlage ist für mich bis heute nur schwer erklärbar.

Gab es ein Schlüsselerlebnis in dieser Saison, wo Ihnen deutlich wurde, jetzt müssen wir etwas ändern?

Wittfot: Ja, das Pokalspiel gegen Sieverhagen. Es hatte sich bereits bei den Spielen vorher trotz einiger deutlicher Erfolge angedeutet, dass wir noch nicht auf dem Weg sind, wo wir hinwollen. Von daher war es notwendig, zusammen mit dem Trainerteam, an ein paar Stellschrauben zu drehen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Aber auch dieser Prozess ist genauso wenig schon abgeschlossen wie der Entwicklungsprozess der Mannschaft.

Welche Mannschaft ist aus Ihrer sicht Sicht bislang die größte Überraschung?

Wittfot: Fußballerisch haben mir trotz unserer deutlichen Siege die Mannschaften von Cambs-Leezen und Warnemünde sehr gefallen. Warnemünde war trotz unseres 4:1-Erfolges für mich bisher beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Überraschend ist aber eher, dass die Landesliga in diesem Jahr ausgeglichener ist als noch in der vergangenen Saison. Es ist anscheinend so, dass jeder jedem das Leben schwer machen kann. Das zeigen Woche für Woche Ergebnisse, mit denen ich im Vorfeld so nicht gerechnet hätte.

Wie zufrieden sind Sie mit den Neuzugängen?

Wittfot: Bisher bin ich mit unseren neuen sehr zufrieden. Sportlich wie auch charakterlich, was für mich oftmals noch ein bißchen wichtiger ist, haben wir gute Jungs gefunden.

Welche Spieler haben Sie bislang am meisten positive überrascht?

Wittfot: Was heißt überrascht. Das jeder der Jungs, den wir mit in den Kader genommen haben, eine gewisse Qualität hat, war uns bei der Planung schon bewusst. Dass sich aber jemand wie beispielsweise Finn Burmeister, der aus unserer eigenen A-Jugend gekommen ist, so schnell in die erste Elf spielt, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Freuen tut es mich aber natürlich umso mehr. Das gleiche gilt aber auch für einen Spieler, wie zum Beispiel Felix Kaben, der sich trotz seiner erst 19 Jahre super entwickelt und großes Potential hat. Aber auch ein Junge wie Gino Damrau, der gerade zu Saisonbeginn ganz starke Leistungen gebracht hat, ist an dieser Stelle zu nennen und zeigt, dass wir mit dem Mix aus jungen und älteren Spielern auf einem guten Weg sind.

Wie wichtig war die Entscheidung, einen neuen Torhüter zu holen?

Wittfot: Es ist immer wichtig, gute Spieler in einer Mannschaft zu haben, wenn man erfolgreich sein will. Dass Przemyslaw Szymura ein guter Torwart ist, dass ist unbestritten. Wir konnten so in diesem Bereich den Konkurrenzkampf, ähnlich wie er bei den Feldspielern vorherrscht, noch einmal deutlich erhöhen. Aber wichtig ist mir an dieser Stelle auch noch einmal zu sagen, dass wir ihn nicht dazu geholt haben, weil wir in unsere beiden anderen Torhüter Sven Boddin und Paul Scherz kein Vertrauen gehabt haben. Schließlich war es zum damaligen Zeitpunkt nicht geplant, einen weiteren Torhüter in den Kader zu integrieren. Durch einen glücklichen Umstand für uns hat es sich dann ergeben, dass Przemyslaw sich uns anschließend wollte.

Hannes Komoss hat in dieser Saison in 13 Spielen schon 18 Mal getroffen, wie wichtig ist er für die Mannschaft?

Antwort: Klar ist Hannes für uns wichtig. Das zeigt ja alleine der Blick auf seine bisher erzielten Treffer. Aber das gilt nicht nur für seine sportlichen Qualitäten. Auch als Typ und Charakter ist er enorm wichtig für uns. Aber unsere Mannschaft besteht nicht nur aus Hannes. Klar profitieren wir von seiner Qualität, aber andersrum profitiert Hannes auch vom Mannschaftverbund um ihn herum, der ihn immer wieder in Szene setzt.

Wo sehen Sie den FC Schönberg 95 in zwei bis drei Jahren?

Wittfot: Soweit möchte ich gar nicht in die Zukunft blicken. Wer weiß heute schon, was in drei Jahren ist. Der FC Schönberg 95 ist, glaube ich, durch die Arbeit meiner Vorstandskollegen und mir aktuell in vielen Bereichen gut aufgestellt. Klar gibt es auch für uns immer noch Verbesserungspotentiale. Das ist uns bewusst. Ob wir aber in dieser Konstellation auch in drei Jahren noch zusammenarbeiten, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Entwicklung des Vereins mit den aktuell handelnden Personen zusammenhängt und ich mir schwer vorstellen kann, dass es in einer anderen Konstellation, wenn es die Personen dafür überhaupt geben würde, so weitergeht. Von daher sollte sich jeder im Umfeld immer wieder bewusst machen, was er am FC Schönberg 95 hat.

Steffen Oldörp