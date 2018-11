Dorf Mecklenburg

Das gab es in der Geschichte der Hallenfußballturniere in Dorf Mecklenburg noch nicht, dass ein Fifa-Referee die Gruppenauslosung vorgenommen hat. Bastian Dankert hat es getan. Der 38-Jährige ist seit 2012 Bundesliga-Schiedsrichter, amtierte bei sieben Europapokal-Spielen und hatte auch bei der WM in Russland in diesem Jahr Einsätze als Videoassistent. Zusammen mit Liv Voß, Henry Albrecht und Louis Bremer loste er die acht Mannschaften, die am Turnier um den 2. Bitburger-Casilino-Cup teilnehmen werden, in die beiden Gruppen. Staffel A: SpVgg. Cambs-Leezen, Mecklenburger SV, FC Seenland Warin und FC Anker Wismar. Staffel B: PSV Wismar, MSV Pampow, SG Groß Stieten und FC Mecklenburg Schwerin. „Ich habe die Auslosung sehr gemacht“, sagte Bastian Dankert. Cheforganisator Christian Schönberg hatte ihn eingeladen. „Schön, dass sich Bastian für uns Zeit genommen hat“, dankte er dem Fifa-Schiedsrichter.

Das Hallenfußballturnier, das von der OSTSEE-ZEITUNG als Medienpartner unterstützt wird, findet traditionell zwischen Weihnachten und Sylvester statt. In diesem Jahr am Freitag, dem 28. Dezember, ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg. Wiederum geht es um attraktive Preise für die drei Erstplatzierten. Der Sieger erhält 1000 Euro und den großen Wanderpokal, den im Vorjahr die SG Groß Stieten gewann. Der Zweite kann sich über 500 Euro freuen und der Dritte bekommt 250 Euro. Außerdem wird der beste Torwart und der beste Torschütze jeweils mit einem kleinen Pokal ausgezeichnet.

Peter Preuß