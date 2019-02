SSC-Volleyballerinnen bezwingen Lodz in der Champions League mit 3:1 und sichern damit zumindest Platz 3 in der Gruppe D. Die Mecklenburgerinnen haben noch eine theoretische Chance auf das Viertelfinale der Königsklasse. Dazu müssten sie am kommenden Dienstag die Italienerinnen aus Scandicci bezwingen und auf Schützenhilfe aus Lodz hoffen.