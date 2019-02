Stralsund/Garz/Reinkenhagen

Am Wochenende werden wieder die Fußballschuhe in MV geschnürt. Die Staffeln auf Landesebene starten in die Restrunde der Saison 2018/19. Die sechs Landesklasse-Vertreter aus Vorpommern-Rügen hatten teilweise mit schwierigen Trainingsbedingungen während der Vorbereitung zu kämpfen.

SG Reinkenhagen ohne Fußballtraining

„So eine richtige Vorbereitung hatten wir nicht“, gesteht Daniel Husen, Spielertrainer der SG Reinkenhagen. Dass die Miltzower Kicker in der Winterpause aufgrund der fehlenden Flutlichtanlage nicht auf ihrem Rasenplatz trainieren können, kennen sie schon. Doch in diesem Jahr war auch die Halle gesperrt, die Husen-Truppe war zu Laufeinheiten gezwungen. Nur für zwei Testspiele konnten sie Fußballkleidung überstreifen. Im ersten Duell gegen den Grimmener SV unterlag die SGR mit 2:3, gegen den zweiten Verbandsligisten aus der Region, TSV 1860 Stralsund, mit 0:10. „Gegen Grimmen haben wir eine ordentliche Defensivleistung geboten. Gegen 1860 waren wir dann einfach platt“, analysiert Husen.

Doch der Verantwortliche lässt sich trotz schwierigen Umständen nicht unterkriegen: „Wir greifen wieder voll an! Platz 6 oder 7 sollte drin sein.“ Da kommt Auftaktgegner PSV Ribnitz-Damgarten (Hinspiel 1:6) gerade recht. „Wir haben was gut zu machen, die Schmach aus dem Hinspiel geradebiegen.“ Bei dem Vorhaben muss die SGR auf Felix Zimak (berufsbedingte Pause) und Maik Jakobs (Elternzeit) verzichten. Zudem erlitt Torhüter Peer Koch im letzten Test einen vierfachen Fingerbruch. Dafür kehren die Langzeitverletzten Tom Aschmukat und Peter Kroll zurück.

FSV Garz will mehr Beständigkeit

Die Rüganer bestritten in der Winterpause kein Testspiel. Ein großes Problem ist das für Übungsleiter Ansgar Abraham aber nicht: „Wir haben keinen Gegner gefunden, aber ich habe mich auch nicht so intensiv darum bemüht. Nach den Unruhen in der Winterpause war es wichtig, dass alle mal Pause haben und vom Fußball wegkommen.“ Damit spricht Abraham die Ausschreitungen beim Hallenturnier in Sassnitz an, nachdem drei Mitglieder den Verein verlassen mussten – darunter auch Landesklassespieler Gordon Haack. Das harte Durchgreifen des Vereins kam aber gut bei der Mannschaft an und führte dazu, dass wieder Ruhe eingekehrt ist. „Das Team hält jetzt wieder richtig zusammen“, freut sich Abraham.

Personell hat sich bei seiner Mannschaft in der spielfreien Zeit wenig getan. Mit David Naumann kommt vom FSV Gademow aber eine neue Offensivkraft ins Team des Garzer. „Eine wichtige Verstärkung, weil wir vorne personell wenig Alternativen hatten. Unser Hauptproblem war bisher, dass wir zu wenig Tore geschossen haben“, sagt Abraham. Zusätzlich kehren einige lange verletzte Spieler zurück in die Mannschaft und sorgen dafür, dass der Kader wieder breiter aufgestellt ist. „Ich hoffe, dass es nicht nochmal soweit kommt, dass ich selber auflaufen muss“, scherzt Abraham.

Mit dem achten Platz, auf dem die Rüganer überwintert haben ist der Übungsleiter zufrieden, hofft aber, auf mehr Konstanz in der zweiten Saisonhälfte: „Wir wollen stabilisieren wo wir stehen und nichts mit dem Abstieg zutun haben. Dafür dürfen wir weniger Schwankungen zeigen. In der Hinrunde folgte auf ein tolltes Spiel zu häufig direkt ein richtig schlechtes.“

TSV 1860 II muss Abgänge verkraften

Die Vorbereitung bei der zweiten Mannschaft des TSV 1860 Stralsund verlief nicht wie gewünscht. „Grundsätzlich hätte ich mir eine bessere Trainingsbeteiligung gewünscht. Wir konnten eigentlich nie aus dem Vollen schöpfen“, bilanziert TSV-Trainer Ingo Plewka.

Plewka muss in der zweiten Saisonhälfte auf einige Stammkräfte verzichten. So stehen Matthias Ferch und Erik Pagels im Kader der ersten Mannschaft. Max Reipschläger und Paul Berkowsky sind dienstlich lange verhindert. „Wir haben viel Qualität verloren, das können wir nicht so einfach auffangen“, sagt Plewka. Einziger Neuzugang ist der 19-jährige Außenspieler Jannik Goepel, der vom FSV Altentreptow zum Team stößt.

Trotzdem geht Plewka mit einem optimistischen Ziel in die Restrunde: „Wir wollen versuchen noch ein paar Plätze gut zu machen. Platz fünf sollte nochmal ein Ziel sein, um nicht nach unten schielen zu müssen.“

Der Gejagte: SG Empor Richtenberg

Die Richtenberger steigen als Tabellenführer in die Restrunde ein, sind mit zwei Punkten Vorsprung vor Trinwillershagen die Gejagten. „Jeder will den Spitzenreiter ärgern“, weiß auch Trainer Robert Lembke. Doch einfach will er es den Gegner nicht machen. „Wenn du Erster bist, willst du es natürlich auch bleiben.“ Mit dem Aufstieg haben sie die Verantwortlichen bei der SG aber noch nicht konkret beschäftigt, wollen sich – sollte sich die sportliche Situation nicht verschlechtern – im Frühjahr zusammensetzen.

Der Auftakt in die Restrunde für Empor ist knackig: Mit Prohn, Tribsees, Trinwillershagen und Reinkenhagen warten vier Derbys nacheinander. „In Prohn herrscht Aufbruchsstimmung. Das wird schwer genug“, sagt Lembke, der während der Vorbereitung nicht einmal auf dem heimischen Rasen trainieren konnte, sondern stets auf Kunstrasenplätze in Grimmen und Stralsund ausweichen musste.

Prohner Wiek festigt Teamgebilde auf Usedom

Tatsächlich ist der SV Prohner Wiek bereit für den Auftakt nach der Winterpause. Übungsleiter Tino Dell ist angriffslustig: „Wir wollen so früh wie möglich unsere Punkte für den Klassenverbleib holen, gern schon gegen Richtenberg.“ Der Trainer erkennt einen Vorteil im Underdog-Status: „Mit uns rechnet keiner. Wir wollen die Chance, die wir nicht haben, nutzen.“

Sechs Freundschaftsspiele haben die Sund-Kicker seit Anfang Februar bestritten. Kurios war das Spiel gegen Angermünde ( Brandenburg) in Binz auf Rügen: In der 65. Minute fiel beim Stand von 1:1 das Flutlicht aus. Das Spiel wurde gezwungenermaßen beendet. Zudem war der SVP im Trainingslager auf Usedom. „Zwar hat uns der Eisregen einen Strich durch die Rechnung beim Training gemacht, aber für die Teambildung war es eine coole Sache“, meint Dell.

Tribsees mit Personal aus Asien und Afrika

Der Tribseeser SV kann sich die Meisterschaftsspiele am Wochenende noch entspannt anschauen. Die Trebelstädter greifen erst eine Woche später ins Ligageschehen ein. Geschuftet haben die Tribseeser trotzdem. „SAeit drei Wochen sind wir daußen. Die Trainingsbeteiligung ist top. Die Einstellung der Spieler ist genial. Davon hat man in Tribsees in den letzten Jahren geträumt“, lobt Trainer Karsten Topka, der sich tierisch auf seine Neuzugänge freut. Sein ehemaliger Schützling aus Tribseeser Jugendzeiten Aaron Priebke kam aus Wöpkendorf zurück. Zudem verstärken ein Äthiopier, ein Syrer und ein Sierra-Leoner den TSV. Das spielfreie Wochenende nutzt die Topka-Elf doch noch für eine Standortbestimmung: Am Sonntag geht’s gegen SV Einheit Tessin.

Niklas Kunkel und Horst Schreiber