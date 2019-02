Ahlbeck/Stralsund

Unter dem ohrenbetäubenden Wums der Stralsunder Trommler fielen sich die Handballer des Stralsunder HV nach Abpfiff in die Arme und sprangen im Kreis. Fast 300 Fans jubelten mit. Der Rest der rund 1100 Zuschauer in der restlos ausverkauften Pommernhalle in Ahlbeck verstummte. Gerade hat der Tabellenführer der Oberliga Ostsee-Spree seinen ärgsten Verfolger in der eigenen Arena mit 34:31 (18:15) aus dem Weg geräumt und sich mit diesem Sieg ein „dickes“ Polster auf den HSV Insel Usedom angefuttert. „Das war ein sehr, sehr großer Schritt Richtung Meisterschaft“, bestätigte SHV-Trainer Steffen Fischer angesichts von sechs Minuszählern weniger als der Kontrahent, und das zehn Spieltage vor Schluss.

Der Übungsleiter fügte überwältigt an: „Das war ein Wahnsinnssupport. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit auf den Rängen haben unsere Fans die Stimmung über weite Strecken dominiert. Ein Großteil des Sieges geht auf ihr Konto.“

Für den sportlichen Anteil am Sieg sorgte unter anderem Benjamin Hinz. Der Linksaußen startete unaufhaltsam, hatte bereits viermal getroffen, als der SHV nach rund sieben Minuten erstmals in Führung ging (5:4). Der Toptorjäger der Oberliga (137 Tore) wurde mit sieben Treffern an diesem Abend Stralsunds bester Werfer. Nur Usedoms Patrick Glende traf einmal mehr. In der erste Hälfte entwickelte sich eine knappe Partie, in der die Gäste vorlegten und die Gastgeber nie locker ließen. Erst kurz vor der Pause erarbeiteten sich die Stralsunder einen Drei-Tore-Vorsprung.

Beim Stand von 18:15 pfiffen die Schiedsrichter Nikos Seliger und Mehmet-Tolga Karamuk zur Pause. Das Gespann, das normalerweise Bundesliga-Partien leitet, hatte das hitzige Derby stets unter Kontrolle. „Ich hatte die Befürchtung, dass es mehr zur Sache geht, aber Markus (Dau/d.Red.) hatte richtigerweise gemeint: Wir hatten einfach sehr gute Schiris.“

Nach dem Seitenwechsel punktete der SHV durch Variabilität. Neun Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. „Das zeigt, dass es eine tolle Mannschaftsleistung war“, hob Fischer hervor. Auffällig: Usedoms Spielgestalter Gordon Wicht blieb erstmals seit Oktober ohne eigenen Treffer in einem Heimspiel. „Wir haben uns akribisch auf Wicht vorbereitet und das im Spiel dann gut gelöst“, so Fischer.

Sein Team blieb auch gegen Wichts Teamkollegen konzentriert und setzte sich knapp fünf Minuten vor Schluss durch den Treffer von Martin Hoffmann in Überzahl vorentscheidend ab (32:27). Wie schon im Hinspiel setzte Ole Prüter den Stralsunder Schlusspunkt (34:29/ 59.), dem nur noch zwei Usedomer Treffer als Ergebniskosmetik folgten.

„Wir waren konstanter als in den Spielen zuvor, haben uns nicht in wenigen Minuten alles einreißen lassen, was wir uns vorher erarbeitet hatten. Ich denke, am Ende ein verdienter Sieg“, analysierte Fischer, der auch nach dem Sieg im Spitzenspiel noch Verbesserungspotenzial sieht: „Das Tempospiel – schnelle Mitte und die zweite Welle – das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war nichts.“

Doch auch ohne befriedigendes Tempospiel konnte der Ligaprimus seinen ärgsten Verfolger weiter distanzieren und wird im nächsten MV-Duell gegen den Bad Doberaner SV in knapp 14 Tagen wieder auf seine Fans in der Vogelsanghalle bauen. Die können nämlich nicht nur hervorragend anfeuern, sondern auch richtig gut backen. Nach dem Spiel in Ahlbeck freuten sich die Stralsunder Handballer über eine von den Fans modellierte Torte mit Teamfotos und dem Leitspruch der Saison – #ZusammenEinZiel. „Das war auch eine grandiose Sache, ein ganz heißes Stück. Wir haben uns noch gar nicht getraut, die Torte anzuschneiden“, freute sich Fischer stellvertretend für die Mannschaft. Vertilgt werden soll die Leckerei nach dem Dienstagstraining. Diese zuckrige Überraschung sollte doch den Derby-Sieg zusätzlich versüßen.

