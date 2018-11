Stralsund

„Solche Spiele finde ich geil”, platzte es aus Ole Rabe nach dem Fight seiner Grimmener A-Junioren gegen Lokalrivale TSV 1860 Stralsund: „Am besten ist ein 1:0 in der 90. Minute.“ Sein Wunsch wurde (fast) erhört: Kilian Bläsing erzielte das entscheidende Tor „schon“ in Minute 87 und besorgte so den verdienten 1:0-Derbysieg des Grimmener SV.

Die Begeisterung über das Lokalduell bei Rabes unterlegenem Gegenüber Mattes Mundt hielt sich verständlicherweise in Grenzen: „Wir hätten mehr Einsatz zeigen sollen.“ Sowohl Rabe als auch Mundt liefen in dieser Saison schon bei ihren Seniorenteams auf, unterstützen die A-Junioren aber bei diesem wichtigen Spiel am Sonnabend. „Dieses Spiel lasse ich mir nicht nehmen“, versicherte Rabe, der am Nachmittag beim 1:4 des GSV beim FC Förderkader sein Verbandsliga-Debüt im Herrenbereich feierte. Beide Akteure mussten aber eingestehen, dass der Derbycharakter an diesem neunten Spieltag nicht aufkam. „Es war ein normales A-Junioren-Spiel, man kennt sich“, bemerkte Mundt und bestätigte damit Rabe: „Von Derby war nichts zu spüren. Da bin ich ganz andere Partien gewohnt.“ Einzig Grimmens Trainer Benjamin Gau spürte den Reiz des Rivalenduells: „Es ist schon ein bisschen anders, wenn es gegen Stralsund geht. Man ist heiß. Die Ansprache vor dem Spiel ist impulsiver.“

Chancen auf beiden Seiten

So begann das Verbandsliga-Duell auch auf dem Rasen impulsiv. In der vierten Minute prüfte Lukas Ziems Stralsund Schlussmann Alexander Gernetzki mit einem Fernschuss. Der Kapitän machte sich lang und klärte zur Ecke. Dann verpasste Abdi Muhumad den Abschluss frei aus elf Metern nach gutem Dribbling in den Grimmener Strafraum. Wiederum auf der anderen Seite zwang der Schuss von Ziems aus Nahdistanz Gernetzki zur reaktionsschnellen Parade (13.). Danach stotterte die Partie vor sich hin, bis kurz vor Schluss Muhumad wenige Meter vor der Torlinie bei einer Hereingabe von Jonas Richter über den Ball haut (43.) und GSV-Kapitän Paul Zabel den Stralsunder Stürmer im Sechszehner abräumt, der Elfmeterpfiff aber ausblieb. Die 1860-Bank beschwerte sich daraufhin lautstark, konnte nur mit Gelb und einer Ermahnung für Trainer Frank Hillmann besänftigt werden.

Bis zur Halbzeitpause machte 1860 das Spiel, hatte aber mit dem brandgefährlichen Konterspiel der Grimmener ab und an Probleme. Der GSV überbrückte das Mittelfeld mit langen Pässen auf die Sturmreihe um Ziems, Dennis Brüß und Marco Sponholz, die für reichlich Wirbel sorgten. So auch nach dem Seitenwechsel.

Kilian Bläsing scheiterte per Kopf an Gernetzki (52.), Muhumad zögerte im direkten Gegenzug erneut zu lange mit dem Abschluss, nach toller Vorarbeit von Jan Henrik Töpfer. Nach einer Stunde legte Mundt quer in den Strafraum, doch Frieder Strubel traf den Ball nicht richtig. Dann war der GSV zweimal nah dran an der Führung. Doch erst wurde ein Zabel-Schuss nach Ecke auf der Torlinie gerettet (65.), dann setzte sich Ziems über links durch aber den Abschluss am Tor vorbei (68.).

Schließlich verhalf ein grober Abstimmungsfehler in der Stralsunder Hintermannschaft zum Grimmener Derbysieg. Ein weiter Abschlag von GSV-Schlussmann Paul Rosolski nahm Amir Mahdi Heidari per Kopf, obwohl sich sein besser postierter Nebenmann Oliver Fröhlich ebenfalls zum Ball orientierte. So bugsierte Heidari das Spielgerät über Fröhlich hinweg in den Lauf von Bläsing, der drei Minuten vor Ultimo cool blieb. Ole Rabe ballte die Faust und rannte zu seinem Schütze. Mattes Mundt ließ den Kopf sinken.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit stark nachgelassen und unsere Chancen nicht genutzt“, analysierte Mundt. Auch sein Trainer Frank Hillmann war frustriert: „Das ist eine enttäuschende Niederlage. Die Einstellung meiner Jungs hat gestimmt, nur hat es nicht gereicht.“ Die Frage, ob ein Unentschieden eher dem Spielverlauf entsprochen hätte, vermochte Hillmann nicht zu beantworten: „Keine Ahnung, ob es gerechter gewesen wäre. Grimmen hat die Punkte mehr gewollt.“ Sein Trainerkollege Benjamin Gau war sich dagegen sicher. „Der Sieg ist absolut verdient. Bei einem Remis hätten wir zwei Punkte verschenkt“, so der Grimmener Übungsleiter, der Schiedsrichter Heiko Gernetzki ein Sonderlob aussprach.

Grimmener SV 2, TSV Stralsund 0

Sein Team rangiert nun in der oberen Tabellenhälfte auf Platz sechs. „Ich bin zufrieden. Als Aufsteiger 13 punkte ist einfach toll“, freute sich Gau. Stralsund steht mit vier Zähler weniger zwei Plätze dahinter.

Der Grimmener SV hatte kurz nach dem Sieg der A-Junioren weiteren Grund zur Freunde. Auf dem Dänholm bezwang die U 17 die zweite Mannschaft des TSV 1860 mit 2:1. Alexander Kazimiersch (13.) und Marvin Sobe (38.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Khaled Badrs Anschlusstreffer (51.) war zu wenig. So zog der GSV (6 Punkte) aus dem Landesliga-Keller vorbei an Stralsund (4) auf Rang 7.

Im älteren Nachwuchs hat Grimmen also die Derby-Nase vor. Doch schon in zehn Tagen kann sich der TSV revanchieren. Dann ist die erste Männermannschaft nämlich zum kommenden Verbandsligaspieltag beim GSV zu Gast.

Horst Schreiber