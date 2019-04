Der Grimmener SV muss noch gegen den Güstrower SC (H, morgen, 19.00 Uhr), SV Görmin (A, 4. Mai), FC Förderkader René Schneider (H, 11. Mai), TSV 1860 Stralsund (A, 18. Mai), FSV Malchin (H, 1. Juni) ran.

Für Trainer Martin Walewski ein machbares Restprogramm: „Bis auf Güstrow und Förderkader stehen die Gegner alle hinter uns. Dementsprechende rechnen wir uns noch was aus.“ Auf die Tabelle schaut der Übungsleiter nicht, will sich daher nicht auf einen Tabellenplatz am Saisonende festlegen lassen. „Wir wollen eine positive Entwicklung in den letzten Wochen der Saison hinlegen. Das ist das Wichtigste“, so Walewski.