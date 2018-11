Hohendorf/Barth

Der PSV Ribnitz-Damgarten hat seine Auswärtsmisere in der Fußball-Landesklasse I beendet und sich am vergangenen Sonnabend mit 3:1 (1:1) beim Tabellenletzten Hohendorfer SV durchgesetzt. Lokalrivale SV Barth gewann am Ende ungefährdet mit 4:0 gegen den TSV 1860 Stralsund II. Hohendorfer SV – PSV Ribnitz-Damgarten 1:3 (1:1). Nach vier Niederlagen auf des Gegners Platz in Folge haben die Bernsteinstädter erstmals seit dem 6:1-Erfolg bei der SG Reinkenhagen im August wieder auswärts drei Punkte eingefahren. Entsprechend zufrieden war Trainer Steven Oklitz. „Auswärts waren wir bisher ja nicht so glorreich unterwegs. Daher sind wir froh, diese Hürde genommen und die drei Punkte geholt haben“, freute sich der Coach. Er konnte bei dieser Partie nicht dabei, wurde an der Seitenlinie von seinem Trainer-Kollegen Olaf Schubert vertreten.

„Olaf hat mir berichtet, dass wir über weite Strecken des Spiels das bessere Team waren“, sagte Oklitz. Gero Alexander Leplow sorgte nach einem Doppelpass mit Paul Sund für die frühe Führung der Gäste (2.). „Danach verpassen wir es allerdings, das nächste Tor zu machen und kassieren kurz vor der Pause den Ausgleich“, berichtete der Trainer. Auch in der zweiten Hälfte ließ der PSV gleich mehrere gute Möglichkeiten aus. „Wir hätten wesentlich früher mit 2:1 oder auch 3:1 führen können und haben die Begegnung unnötig spannend gemacht“, meinte Steven Oklitz. Erneut war es Leplow nach einer Kombination mit Tim Dudde, der schließlich zum 2:1 traf (76.). Der eingewechselte Alexander Demski sorgte in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand.

„Unsere Chancenverwertung war etwas fahrlässig. Und auch bei Kontern haben wir einige Situationen nicht gut ausgespielt. Aber das gestehen wir den Jungs zu. Sie haben sich trotz personeller Probleme belohnt“, sagte Steven Oklitz. „Es ist schön, jetzt mit zwei Siegen ins Derby gehen zu können“, ergänzte er. Seine Mannschaft hat nun zwei Wochen Zeit, sich auf die Partie im heimischen Stadion Am Bodden gegen den SV Barth vorzubereiten. Das Duell gegen den Tabellendritten werde sicherlich eine schwere Aufgabe, ist Oklitz überzeugt. „Aber wir freuen uns darauf, werden im Training Gas geben und hoffen, dass einige verletzte Spieler zurückkommen“, sagte der Coach. SV Barth – TSV 1860 Stralsund II 4:0 (1:0). Der SV Barth bleibt in der Erfolgsspur. Zum siebten Mal in Folge haben die Vinetastädter im Punktspielbetrieb nicht mehr verloren.Die Mannschaft von Trainer Denis Ulbricht belegt damit weiterhin den dritten Platz in der Tabelle. „Die ersten 20 Minuten gehörten Stralsund“, analysierte der Trainer nach dem Spiel. „Allerdings waren die Gäste nicht wirklich zwingend. Wir finden danach zu unserem Spiel und können das 1:0 vorlegen“, ergänzte Ulbricht. Sascha Grosse hatte für den SVB zur Führung getroffen (39.). Der TSV versuchte nach dem Seitenwechsel, den Druck zu erhöhen. Die sich ergebenden Räume nutzten die Barther und sorgten durch zwei weitere Tore von Grosse (54., 61.) für die Vorentscheidung zum 3:0. Den 4:0-Endstand stellte dann Rick Wallis nach einem Alleingang von der Mittellinie her (63.).

„Im Vergleich zur Vorwoche (2:2 beim FSV Garz, d. Red.) war das wieder ein Fußballspiel und wir sind froh, es gewonnen zu haben“, lobte Denis Ulbricht seine junge Truppe. Der Altersdurchschnitt der SVB-Startelf lag gegen die Stralsunder bei unter 21 Jahren. Am kommenden Wochenende haben die Barther – ebenso wie der PSV – spielfrei, wenn das Achtelfinale im Landespokal ausgetragen wird.

Marco Schwarz