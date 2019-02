Stralsund

Beinahe tänzelnd navigiert sich Tino Ammon mit seinem Rollstuhl durch das scheinbare Wirrwarr unter dem Korb. Der Basketballer muss seinen Mitspieler, den Center, in aussichtsreiche Wurfposition bringen. Während er versucht, seine Gegenspieler durch ein Fahrmanöver wegzuziehen, kracht es hinter ihm. Zwei Rollstühle sind ineinander gerauscht. „Wir behaken uns ganz schön mit den Stühlen“, meint Spielertrainer Ammon. Doch die Taktik scheint zunächst aufzugehen: Gegen den Tabellenführer RSC Oldenburg führt die SG Rostock/ Stralsund 2 nach dem dritten Viertel mit 33:21. „Gegen Oldenburg hat es ganz gut geklappt. Aber der gegnerische Trainer hat’s durchschaut und dann umgestellt“, analysierte Ammon. Zudem trafen die Ostseestädter im letzten Abschnitt einfach nicht mehr den Korb und mussten sich so doch noch mit 37:44 beugen.

Im zweiten Spiel am Sonnabend in der Stralsunder Diesterweghalle ließ die SG aber nichts mehr anbrennen. Gegen den Oberliga-Fünften MTV Braunschweig gelang ein 63:39-Sieg. Damit sicherten die Rollis aus MV ihren 3. Platz in der 4. Liga und stehen bei zwei Spielen weniger nur zwei Punkte hinter dem Zweitplatzierten RSG Langenhagen.

„Wir gönnen Oldenburg die Aufstiegschance“, sagte SG-Kapitänin Katja Fiedler nach der bitteren Auftakt-Pleite gegen den Ligaprimus mit einem Augenzwinkern. „Wir waren zum Schluss nervös. Und dann sind zwölf Punkte Vorsprung nicht viel im Basketball. Am Ende war es trotzdem ein gutes Spiel. Ich bin nicht unzufrieden.“ Fiedler leitete die meiste Zeit des Spiel vom Seitenrand aus an, erst im letzten Viertel wurde sie selbst aktiv.

Rollstuhlbasketball ist eine Nische im Behindertensport

Durch ihren Mann, der vor gut 23 Jahren Rollstuhlbasketball-Gruppe aufgebaut hatte, kam Fiedler zu dem Sport. Wie ihre beiden Söhne Pasquale und Domenique, die als Schiedsrichter und Spieler dabei sind, ist sie im Alltag nicht an den Rollstuhl gebunden. Sie sind „Läufer“. Daher werden die drei beim Rollstuhlbasketball mit 4,5 Punkten bewertet. Je größer die körperliche Einschränkung, desto niedriger die Zahl. Insgesamt darf das Quintett auf dem Feld nur 14,5 Punkte erreichen.

Katja Fiedler ist eine von sechs Stralsundern im SG-Team. Die Kapitänin muss zugegeben, dass Rollstuhlbasketball in MV eine Nische im Behindertensport ist. „Viele gehen zum Schwimmen oder Tischtennis. Basketball ist nicht so populär. Das ist in Großstädten natürlich anders. Zum Beispiel hat Alba Berlin Läufer- und Rollstuhlbasketballer“, weiß Fiedler. Allerdings erfährt sie stets positive Resonanz, wenn sie beispielsweise mit Schulklassen in Rollis auf Korbjagd geht. „Wenn man Kindern den Sport zeigt, kommen meist super Reaktionen. Danach gehen sie viel offener mit Rollifahrern um“, berichtet Fiedler.

Die Regeln unterscheiden sich nicht stark vom Läufer-Basketball. Durch die Rollstühle wird der Sport sogar kontaktfreudiger. Blocken, in die Seite fahren und Zusammenstöße mit den Geräten sind keine Seltenheiten. Um die Umsturzgefahr zu minimieren, sind die Räder angeschrägt, die Stühle mit kleinen Stützrädern ausgestattet und Sitzhöhe und Neigungswinkel anders als beim Alltags-Rollstuhl. 5000 bis 9000 Euro kostet so ein Sportgerät.

„Zum Rugby habe ich dich schon angemeldet“

Trainer Ammon kennt die Schwierigkeiten des Rollstuhlbasketballs: „Wichtig ist die Ausdauer. Ab dem dritten Viertel lässt die Kraft nach, dann wird das Spiel anstrengend. Da trennt sich die Spreu vom Weizen.“ Die Koordination zwischen blitzartiger Rollstuhlnavigation, Ball prallen und werfen und Feldübersicht scheint kein Problem zu sein. Ammon ist seit elf Jahren im Verein, seit zwölf sitzt er nach einem Arbeitsunfall im Rollstuhl. Zudem hat der 33-Jährige auch schon Rollstuhl-Rugby ausprobiert. „Zwei Tage nachdem ich aus dem Koma erwacht war, kam mein Reha-Trainer zu mir und meinte: ,Zum Rugby habe ich dich schon angemeldet’“, lacht Ammon. Während der Reha vertrieb sich seine Gruppe die Zeit mit Basketball. Daraus entwickelte sich die Leidenschaft. Den Trainerschein hat er auch schon längst in der Tasche. Ammon schaut sich viel vom Läufer-Basketball ab. „Da sind Spielzüge dabei, die muss man mal ausprobieren“, bestätigt der Rostocker. Leidenschaftlich referiert er über diverser Laufwege und Sperr-Taktiken wie „Trailer“ und „Schirm“.

Mit ihrem Team wollen Fiedler und Ammon zurück auf Platz zwei springen. „Wir waren immer Zweiter in der Oberliga. Die Leute sind stolz darauf“, erklärt der Trainer und spekuliert für die Zukunft: „Vielleicht schaffen wir nächste Saison auch Platz eins.“

Bis dahin hat die SG Rostock/ Stralsund 2 aber noch vier Partien in der laufenden Spielzeit zu absolvieren. Am 3. März geht es in Lüneburg weiter, ehe der Saisonabschluss am 23. März in Langenhagen (bei Hannover) steigt. Doch schon am kommenden Wochenende ist die Stralsunder Diesterweghalle erneuter Austragungsort für Rollstuhlbasketball. Dann empfangen die Drittliga-Spieler der SG Rostock/ Stralsund den Regionalliga-Spitzenreiter Kieler Wheeler und die BG Baskets Hamburg 3 (Start: Sa., 11 Uhr).

Horst Schreiber