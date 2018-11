Trinwillershagen/Bansin

Der SV Rot-Weiß Trinwillershagen wahrt den Anschluss an den Spitzenplatz in der Fußball-Landesklasse I. Nach dem 1:0-Erfolg gegen die HSG Uni Greifswald haben die Rot-Weißen weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SG Empor Richtenberg. Eine Überraschung gelang Aufsteiger SG Wöpkendorf mit dem 2:1-Erfolg beim FC Insel Usedom.

SV Rot-Weiß Trinwillershagen – HSG Uni Greifswald 1:0 (0:0). „Es war ein zähes Spiel“, konstatierte Trins Trainer Jürgen Hakelberg. Momentan laufe es spielerisch bei seiner Mannschaft nicht rund. Hinzu kam, dass die Rot-Weißen früh auf ihren Kapitän Brian Kozlowski verzichten mussten, der bereits nach elf Minuten verletzt ausgewechselt wurde. „Das war natürlich bitter. Brian ist ein emotionaler Typ, der die Mannschaft mitreißt“, sagte Hakelberg.

Die Platzherren hatten dennoch ihre Möglichkeiten. „Diese resultierten aber meistens aus langen Bällen. Im Spielaufbau aus der Defensive hat uns hingegen die Geschwindigkeit gefehlt“, analysierte der Coach. In der zweiten Halbzeit entwickelten die Rot-Weißen mehr Schwung. Und prompt fiel der Führungstreffer durch Patrick Pohl (56.). Es sollte der spielentscheidende Treffer gewesen sein. „Wir hatten weitere Möglichkeiten, aber auch die Gäste sind zu gefährlichen Situationen gekommen“, sagte Jürgen Hakelberg.

Mit der Punktausbeute im bisherigen Saisonverlauf ist er zufrieden. „Wir haben 32 Zähler und nur sieben Gegentore in 13 Partien bekommen. Das ist absolut in Ordnung“, meinte er. Dennoch wirke seine Mannschaft etwas schläfrig. „Wir spielen momentan Ergebnisfußball. Spielerisch müssen wir uns wieder steigern“, ergänzte er.

Gelegenheit dazu haben die Rot-Weißen am kommenden Sonntag (13 Uhr) im Achtelfinale des Landespokal-Wettbewerbs. Zu Gast auf der Sportstätte Günter Sitte in Trinwillershagen ist mit dem Penzliner SV der souveräne Tabellenführer aus der Landesliga Ost. „Da kommt einiges auf uns zu“, ist Jürgen Hakelberg überzeugt. FC Insel Usedom – SG Wöpkendorf 1:2 (1:1). Sven Köpke überlegt kurz, als er danach gefragt wird, ob er mit einem Sieg seiner Mannschaft beim aufstiegsambitionierten FC Insel Usedom gerechnet hätte. Schließlich sagt der 40-Jährige mit Blick auf die weite Anreise: „Wenn man an einem Sonntag acht Stunden für den Fußball unterwegs ist, will man nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.“

Tatsächlich kamen die Wöpkendorfer am frühen Sonntagabend mit drei Punkten zurück in die Heimat. Sven Köpke hatte seine Mannschaft in Bansin einmal mehr offensiv ausgerichtet. „Meine Philosophie ist es nie, dass wir uns hinten reinstellen“, sagte er und ergänzte: „Die Jungs haben das sehr gut umgesetzt.“

So schaffte es der Aufsteiger von Beginn an, die spielerisch starken Gastgeber unter Druck zu setzen und defensiv wenig zuzulassen. Mit der ersten Torchance ging Usedom dennoch in Führung. „Da haben sie sich gut durchgespielt und uns alt aussehen lassen“, kommentierte Köpke.

Die SGW investierte in der Folgezeit noch mehr und wurde kurz vor der Pause belohnt. Routinier Mario Schröder verwandelte einen Foulelfmeter sicher. Zuvor war Max Corth plump zu Fall gebracht worden. „Eigentlich war in der Situation keine Torgefahr gegeben“, war Sven Köpke vom Einsteigen des Usedomers überrascht.

Nach dem Wiederanpfiff ein ähnliches Bild: Beide Teams lieferten sich ein enges Spiel, ohne wirklich zwingend zu werden. 15 Minuten vor dem Spielende diente Andreas Lewerenz als Vorlagengeber. Über die rechte Seite hatte sich der 30-Jährige gut durchgesetzt und den Ball von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr gespielt. Hier wartete Sebastian Schult an der Strafraumgrenze und traf mit einem Flachschuss zum 2:1. Dabei blieb es. Sven Köpke freute sich: „Wir haben in den letzten Wochen einige Punkte liegen gelassen. Da ist es natürlich umso schöner, mal für eine kleine Überraschung zu sorgen.“

Durch den Sieg vergrößerten die Wöpkendorfer (12. Platz, 13 Punkte) den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf drei Zähler. Am kommenden Sonnabend (13 Uhr) gastieren sie im vorgezogenen Punktspiel beim ­Tabellenachbarn SV Prohner Wiek (13., 12).

Statistik RW Trinwillershagen: Hermann – Siems, Borowski, Linow, Fiske, Herrmann, Schinkowsky, Kozlowski (11. Heuer), Semrau, ­Rurik (58. Deichmüller), Pohl. Tor: 1:0 Pohl (56.). Rote Karte: Hermann (90.+2/Unsportlichkeit) Schiedsrichter: Mike Rauch (Zarnewanz). Zuschauer: 105. SG Wöpkendorf: Kracht – Brock, Schröder (46. Höntschke), Slom­ski, Höhn, Loske, Schult, ­Lewerenz, Priepke, ­Rolle, Corth (90. Lange). Tore: 1:0 Karaman (20.), 1:1 Schröder (42./Elfmeter), 1:2 Schult (75.). Schiedsrichter: David Möller (Hinrichshagen). Zuschauer: 43.

Marco Schwarz