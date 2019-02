Bergen

Als die Basketball-Bundestrainer beim Sichtungsturnier im niedersächsischen Quakenbrück Kobe Grommeks Namen ausriefen, gab es bei dem Rüganer und seinen Freunden der Landesauswahl MV kein Halten mehr. „Ich war total überrascht, war voller Glückshormone“, beschreibt der 13-Jährige: „Alle sind auf mich zugekommen, haben abgeklatscht und sich für mich gefreut.“ Kobe ist eines von 50 Basketball-Talenten in Deutschland, die es zum finalen Lehrgang vor der endgültigen Nationalmannschaftsnominierung geschafft haben. Der Rüganer ist nur noch einen Schritt vom U-16-Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) entfernt. „Das ist der Lohn für fünf Jahre harte Arbeit. Diesen Erfolg kann ihm keiner mehr nehmen“, sagt Papa Mirko Grommek stolz.

Grommek senior, der 2015 mit einem Freund die Sana-SG Bergen gründete, war lange Zeit der einzige Trainer für Kobe. Mit Sana nahm Kobe erstmals am Spielbetrieb teil. Sofort schaffte er den Sprung in die Landesauswahl von MV. Seit 2017 spielt und trainiert Kobe zusätzlich beim EBC Rostock, der Nachwuchsabteilung des Zweitligisten Rostock Seawolves. Einmal pro Woche trainiert der Schüler mit Sana, jeden Freitag geht’s zu den Einheiten nach Rostock, in den Ferien sogar öfter. „Das erste Training beim EBC war deutlich anstrengender als auf Rügen. Mittlerweile ist es einfacher mitzuhalten, weil ich weiß, was gefordert ist“, berichtet Kobe.

Beim Seawolves-Club ist Kobe inzwischen angekommen. Regelmäßig besucht er die Heimspiele in der Rostocker Stadthalle, zu denen bis zu 4500 Fans kommen. Den Aufstieg in die 2. Bundesliga ProA im vergangenen Frühjahr hat das Talent auch schon auf den Rängen miterlebt. Aus dem aktuellen Rostocker Kader bewundert Kobe vor allem Chris Frazier. Der US-Amerikaner ist ebenso wie der Rüganer Nachwuchs-Aufbauspieler, sogenannter Point oder Shooting Guard. Sein größtes Idol spielt aber in der nordamerikanischen Profiliga NBA. „ Kyrie Irving von den Celtics ist mein Vorbild.“ Also Karriereziel Boston? „Könnte man so sagen“, lacht der 168 Zentimeter große Sassnitzer.

Eine Sportlerkarriere als Basketballer hat ihm sein Vater quasi in die Wiege gelegt. „Papa ist basketballverrückt und mochte Kobe Bryant“, begründet das Talent die Wahl seines Vornamens. Bryant spielte 20 Jahre lang bei den Los Angeles Lakers, gewann fünf NBA-Meistertitel und zählt zu den besten Basketball-Profis der vergangenen Jahre. „Ich bin zufrieden mit meinem Namen“, ergänzt der junge Kobe.

Der Weg in die NBA ist für Kobe Grommek noch ein sehr weiter. Den nächsten Schritt dorthin kann er im April machen. Dann stellen die DBB-Trainer beim Lehrgang in Heidelberg aus den 50 Talenten den finalen Bundeskader zusammen. „Ich werde die Wochen davor noch härter trainieren, um noch besser zu werden“, verspricht Kobe. Der Schüler bleibt aber bescheiden: „Wenn es im Finalturnier nichts wird, ist es auch nicht so schlimm. Ich habe noch Zeit und kann mich weiter verbessern.“ Mit dieser Einstellung könnte es bis in die nationale Auswahl klappen. Der beste Basketballer seines Jahrgangs aus MV ist er jedenfalls schon mal.

Horst Schreiber