Bergen

Die Nachwuchsfußballer der SG Insel Rügen sind weiter nicht zu stoppen. In der zweiten Runde des Landespokals gewannen sie das staffelübergreifende Duell der Tabellenführer gegen die TSG Neustrelitz mühelos mit 4:0.

Nur in den ersten zehn Minuten konnten die Gäste noch mithalten und kamen durch gute Kombinationen auch zu ersten eigenen Chancen. Dann übernahmen aber die Gastgeber das Kommando im Stadion in Bergen. Nach einer Viertelstunde spielte sich das Sturm-Duo Marvin Krüger und Till Plumpe erstmals in Szene. Krüger ließ auf der linken Außenbahn gleich mehrere Verteidiger stehen und spielte den Ball genau in die Fuß von Plumpe. Der zeigte alleine vor dem Tor aber Nerven und scheiterte an TSG-Torhüter Ricco Förster.

Die SG spielte weiter mit hohem Tempo und die Gäste wussten sich nicht anders zu helfen, als die Angriffe mit einem Foul zu stoppen oder in höchster Not zur Ecke zu klären. Eine dieser Standardsituationen führte in der 18. Minute zum 1:0. Jonas Marth kam an den Ball und lenkte die Kugel an den Innenpfosten und von da ins Netz. Das 2:0 fiel nur fünf Minuten später nach einer Ecke. Diesmal setzte sich Jonas Aspelmeyer durch und drückte den Ball über die Linie.

Danach ließ die Chancenverwertung auf Seiten der Insel-SG nach, aber dafür sprang der Gegner ein. Eine ungefährliche Hereingabe von der rechten Seite kam zu TSG-Verteidiger Noah Krüger, der den Ball am zweiten Pfosten völlig unbedrängt ins eigene Tor schob und seinem Schlussmann keine Chance ließ. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die frühe Entscheidung im Spiel. Plumpe setzte sich nach einem langen Ball gegen zwei Gegenspieler durch und hämmerte das Spielgerät in die lange Ecke. Das Halbzeitergebnis von 4:0 war auch in der Höhe absolut verdient, bei etwas mehr Konsequenz vor dem Tor, hätten die Insel-Kicker auch noch höher führen können. „Die erste Halbzeit war einfach top! Die Jungs haben bombastischen Fußball gespielt und das Spiel damit schon früh entschieden – damit haben wir nicht gerechnet“, konstatierte SG-Trainer Frank Seifferth.

Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Rüganer dann einen Gang runter und verwalteten das Ergebnis. Einzelne Konterchancen, die sich immer wieder ergaben, ließen sie leichtfertig liegen und die Gäste fanden besser ins Spiel. Nach einem Freistoß hätte die TSG in der 75. Minute dann fast den Ehrentreffer erzielt, aber die Gastgeber hatten Glück, dass der Ball knapp am Kasten vom souverän spielenden Marten Taudt vorbei ging. Zehn Minuten vor Abpfiff scheiterte dann auch Noah Stövesand mit der besten Chance für die Neustrelitzer, die einen Treffer verdient gehabt hätten. Die SG ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und brachte den sicheren Vorsprung abgeklärt über die Zeit. „Beim Stand von 4:0 zur Halbzeit ergibt es sich von alleine, dass die Spieler das Ergebnis mehr verwalten. Mit der Leistung brauchen wir uns im Pokal aber vor keinem zu verstecken“, blickte Seifferth nach dem Einzug ins Achtelfinale schon auf die nächste Runde im kommenden Jahr voraus.

Zwei Mögliche Gegner stehen bereits fest. Die LSG Elmenhorst setzte sich gegen den Hagenower SV durch und der PSV Röbel-Müritz überraschte mit einem 2:0-Sieg gegen den Verbandsligisten Grimmener SV. Die restlichen Partien werden erst am 8. und 9. Dezember ausgespielt.

Mit dem Pokal endet für die SG Insel Rügen das Spieljahr 2018. Im Winter wird die Mannschaft vom Trainergespann um Seifferth, Frank Heller und Sven Böhme bei einigen Herrenturnieren in der Halle an den Start gehen. Sie starten dabei auch im Rügenpokal und wollen sich beim Aufeinandertreffen aller Inselteams von der Gruppe D möglichst weit nach vorn spielen. Der Spielbetrieb an der frischen Luft startet für das Nachwuchsteam erst wieder am 16. März mit dem Rückrundenauftakt gegen die SG Groß Wokern/Lalendorf.

SG Insel Rügen: Taudt – Aspelmeyer, Scharsach, Mantau, Reinbold (61. Dombrowski), Sagouma (76. Albarjak), Herold (68. Riedel), Krüger, Plumpe, Drzymotta, Marth.

Niklas Kunkel