Bergen

Die Fußballer des SV Samtens wollten bei der vierten Auflage des Town und Country Haus Cups des SV Neuenkirchen eigentlich mit nur einer Mannschaft auflaufen. Nach der kurzfristigen Absage durch Blau-Weiß Baabe entschieden sie sich aber kurzfristig mit zwei Teams anzutreten – das erwies sich als Glücksfall. Die zweite Mannschaft musste während des gesamten Turnierverlaufs keine Niederlage hinnehmen und konnte sich im Finale gegen den einzigen Kreisoberligisten im Feld, den TSV 1860 Stralsund III, durchsetzen. Die nominell erste Mannschaft des SVS wurde hingegen Achter und somit Letzter.

Für die Gastgeber des SV Neuenkirchen blieb der fünfte und der siebte Platz beim Turnier in der Sporthalle des Gymnasiums in Bergen. „Wir hätten schon ein bisschen besser abschneiden können, aber die Tore fallen heute einfach nicht wie sie sollen“, bilanzierte Neuenkirchens Trainer Mario Bredow.

Für seine Mannschaft war es das letzte Hallenturnier des Winters, ab dieser Woche steht der Kreisligist wieder auf dem Rasenplatz und bereitet sich auf die verbleibenden Spiele der Rückrunde vor. Am 3. März steht der erste Test gegen den Kreisoberligisten SG Empor Sassnitz auf dem Programm, schon zwei Wochen später empfängt der SVN den SV Niepars zum Viertelfinale im Kreispokal. Am Wochenende darauf geht es in der Liga gegen den Turniersieger aus Bergen, den SV Samtens.

Dann will Bredow mit seinem Team mehr Punkte sammeln, als in der Hinrunde. „Wir haben das Ziel im oberen Tabellendrittel zu stehen. Bei den Leuten, die wir im Kader haben, können wir bisher zufrieden sein“, sagt der Übungsleiter, der mit seiner Mannschaft auf dem fünften Tabellenplatz überwintert hat.

Im Rennen um den Aufstiegsplatz sieht der den ESV Lok Stralsund als klaren Favoriten. „Die Mannschaften wie Lok wollen wir ärgern, das haben wir uns vorgenommen“, gibt der 37-Jährige vor. Bisher steht Lok nur auf dem dritten Rang, dem Festlandteam fehlen aber noch zwei Spiele im Vergleich zum direkten Konkurrenten SV Trent. Seines eigenes Team sieht Bredow in der nächsten Zeit nicht in den Kampf um den Aufstieg eingreifen. Ein Problem bei seiner Mannschaft sieht er beim hohen Altersdurchschnitt seiner Spieler: „Fast alle, die auf dem Platz stehen sind über 30. Dazwischen sind nur zwei oder drei Junge, aber es fehlen Spieler die Nachkommen.“

Deshalb hat er sich mit seiner Mannschaft auch kein festes Saisonziel gesetzt, das gilt auch für die kommende Spielzeit: „Wir haben wirklich Qualität im Kader, aber ich lasse das von Saison zu Saison auf mich zukommen und gucke dann, wie es läuft.“ Tabelle des 4. T6C Haus-Cups: 1. SV Samtens II, 2. TSV 1860 Stralsund III, 3. FSV Gademow, 4. SV Putbus, 5. SV Neuenkirchen, 6. Dreschvitzer SV, 7. SV Neuenkirchen II, 8. SV Samtens

Niklas Kunkel