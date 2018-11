Sagard

Vor dem Jasmund-Derby hatte sich Domenic Pahlke noch ein paar SMS mit seinen ehemaligen Sassnitzer Teamkollegen hin- und hergeschickt. „Viel Glück, aber Empor gewinnt trotzdem“, hieß es in den Nachrichten, die an den Sagarder Stürmer andressiert waren. „Ich glaube nicht“, entgegnete Pahlke lässig. Und der 17-Jährige sollte Recht behalten. Einen Punkt behielt der TSV am Sonnabend in Sagard gegen die SG Empor Sassnitz – 1:1 hieß es am Ende der Kreisoberligapartie. Und Pahlke hatte großen Anteil daran. Der Youngster, der vor der Saison zwei Jahre lang für Empor kickte und nun zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist, besorgte den Ausgleich nach 37 Minuten. „Es war ein gutes Spiel. Ich bin stolz, dass ich noch das Tor gemacht habe. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn wir noch gewonnen hätten“, berichtet Pahlke und schob diplomatisch hinterher: „Aber so haben beide einen Punkt – alles gut.“

Der Torschütze zur Sassnitzer Führung, Tim Essner, sah das Ergebnis kritischer. „Beide Teams hatten sich mehr erhofft. Letztlich ist das 1:1 gerecht. Mehr war heute nicht drin“, haderte der Stürmer angesichts des siebten Unentschiedens im zwölften Ligaspiel: „Wir treten nur auf der Stelle!“

Muntere Anfangsphase: Empor belohnt sich

Einen ersten Derby-Geschmack lieferte Sassnitz’ Schlussmann David Schiller, der mit gestreckten Beinen Ball und Gegner Pahlke außerhalb des Strafraums abräumte (9.). Danach setzte Essner einen Kopfball nach Flanke von Martin Fidorra über das leere Tor (14.), ehe Bertram Sorge auf der anderen Seite mit einem feinen Pass zwischen den Empor-Verteidigern freigespielt wurde, jedoch knapp am rechten Torwinkel vorbeizimmerte (15.).

Einen Sven-Kirchhof-Distanzschuss lenkte Sagards Keeper Andreas Hamel über die Latte. Der folgende Eckball kam den Hausherren allerdings teuer zu stehen. Die Hereingabe wurde im Zentrum verlängert, am zweiten Pfosten drückte Essner das Spielgerät völlig frei über die Linie zum 1:0 (17.). Ein paar Minuten später zappelte der Ball erneut im TSV-Netz, nachdem Franz Harpke einen Querpass einschob, doch Linienrichter Tobias Wasner hatte den Ball schon vor dem Abspiel über der Grundlinie gesehen (22.).

Dann mal wieder Sagard: Robert Albrecht zwang Schiller nach einer Ecke mit einem Kopfball zu einer Glanztat (26.). Sebastian Krüger fiel der Ball nach einem weiten Freistoß an der Strafraumkante vor die Füße, doch der Sargarder schaufelte den Ball knapp links am Tor vorbei (34.). Plötzlich stand Domenic Pahlke im Mittelpunkt: Der Stürmer pflückte einen langen Schlag von Bertram Sorge runter und vollendete im Strafraum mit der Pike zum Ausgleich (37.). „Ich hatte mir vorgenommen, gegen Sassnitz unbedingt zu treffen“, freute sich der 17-Jährige.

Nach dem Seitenwechsel nahm der Unterhaltungswert der Partie rapide ab. Die beste Möglichkeit zum Siegtreffer hatte Empors Hussein Safari, der ab der Mittellinie die TSV-Abwehr wie Fahnenstangen stehen ließ, aber aus Nahdistanz an Hamel scheiterte (58.).

Knifflig wurde es nach 65 Minuten: Erik Borgwardt grätschte Mohammad Mohammadi ab, der beim Aufstehen gegen den Verteidiger nachhakte. Die Streithähne gerieten mit Worten und Backpfeifen aneinander. Schiedsrichter Olli Bode schickte zunächst Borgwardt mit Rot vorzeitig zum Duschen, nach kurzer Rücksprache mit Assistent Wasner nahm der Unparteiische die gelbe Karte gegen Mohammadi zurück und ersetzte sich ebenfalls durch Rot.

„Ich wollte das Spiel mit elf Mann beenden“, ärgerte sich Empors Trainer Christian Hagemeister, der seine Spieler vom Seitenrand aus immer wieder beruhigte: „Ich fand beide roten Karten überzogen.“ Sein Gegenüber Frank Meyer stimmte ein: „Da fehlte das Fingerspitzengefühl. Beide sind total feine Spieler. Gelb hätte es auch getan.“ Die einzig ruppige Aktion in einem ansonsten fairen Derby war die letzte nennenswerte Aktion des Spiels.

„Ein miserabler kleiner Punkt“

Hagemeister überlegte lange, bevor er das Ergebnis als „letztendlich gerecht“ einstufte. Glücklich ist der Trainer damit aber nicht. „Es ist ein miserabler kleiner Punkt. Wir haben jetzt sieben Remis, so gesehen 14 verlorene Punkte. Nur bei zwei Spielen hätte ich von vornherein damit leben können“, haderte der Sassnitzer. „Unser Plan war es, das Spiel zu beherrschen und dadurch ein Chancenübergewicht zu erzeugen. Die letzten zehn Minuten muss man fußballerische entscheiden und nicht durch Einzelaktion erzwingen“, analysierte Hagemeister.

Frank Meyer nimmt den Punkt gern mit: „Empor war leichter Favorit und hat die bessere erste Hälfte gespielt. Wir waren spielerisch heute nicht so gut. Man hat gemerkt, dass unter anderem Mittelfeldmotor Tony Stecklum gefehlt hat. Das Gute war: Unser Tor kam genau zur richtigen Zeit.“

Durch die Punkteteilung steckt Sassnitz (19 Punkte) weiter auf Rang sechs der Kreisoberliga fest, Sagard steht auf drei (25), muss aber das Führungsduo ziehen lassen. Sowohl Kandelin (3:1 in Niepars) als auch Grimmen II (2:0 in Binz) gewannen ihre Spiele.

TSV: Hamel – Bütow (85. Radtke), Fe. Meyer, Scharf, Krüger, Albrecht, Kraus, Sorge (79. Latzel), Mohammadi, Unkel, Pahlke (75. Atia)

SGE: Schiller – Kirchhof, Hoppe, Fidorra, Essner (77. Nasebandt), M. Blum, Safari, Harpke (56. Solle), Borgwardt, Wollschläger, D. Blum (46. Rastedt)

Tore: 0:1 Essner (17.), 1:1 Pahlke (37.)

Rot: Borgwardt (66., Tätlichkeit), Mohammadi (66., Tätlichkeit)

Horst Schreiber