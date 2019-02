Stralsund

Die Rollen im Landesderby in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree sind klar verteilt. Der Spitzenreiter Stralsunder HV geht als haushoher Favorit in die Heimpartie gegen den abstiegsbedrohten Doberaner SV (Sa., 19.30 Uhr). SHV-Trainer Steffen Fischer warnt aber davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen: „Das ist ein gefährlicher Gegner. Für sie geht es um alles!“

Die zweiwöchige Spielpause nach dem Sieg im Spitzenspiel beim HSV Insel Usedom nutzten die Stralsunder, um Blessuren auszukurieren und wieder Kraft zu sammeln.

„Fast durchweg alle Spieler hatten in den vergangenen Wochen mit kleinen Verletzungen oder Krankheit zu kämpfen. Nach dem Usedom-Spiel ist einfach viel Druck abgefallen, da kommt es schon mal vor, dass Sachen ans Licht kommen, bei denen vorher noch auf die Zähne gebissen wurde“, berichtet Fischer.

Hinter dem Einsatz vieler seiner Spieler stehen noch Fragezeichen. „Eigentlich wollte ich vor dem Derby die Intensität noch einmal hochfahren, aber in Absprache mit der Mannschaft haben wir den Schwerpunkt auf die Regeneration gesetzt“, sagt Fischer.

Ein ähnlich deutlicher Spielverlauf wie beim Hinspielsieg (35:20) ist morgen aber auch aus einem anderen Grund nicht zu erwarten. Der Doberaner SV, zurzeit auf dem vorletzten Platz, hat zum Jahreswechsel den Trainer ausgetauscht und damit Erfolg. Andreas Köster konnte in seinen beiden Spielen an der Seitenlinie des DSV zwei Siege einfahren und hält damit die Chance auf den Klassenverbleib der Gäste am Leben. „Wir wollen von unserem Restprogramm möglichst viele Partien erfolgreich gestalten, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen“, gibt Köster für die verbleibenden neun Spiele seiner Mannschaft vor. Trotz der Außenseiterrolle seiner Mannschaft will er das Spiel nicht abschenken: „Wir haben uns auf diese Partie ebenso intensiv vorbereitet wie zuletzt.“

„Der Trainerwechsel hat scheinbar gefruchtet“, kommentiert Fischer den Wechsel beim Gegner. Auch von den Spielern des DSV erwartet er ein anderes Auftreten: „Für sie muss Wiedergutmachung das Ziel sein.“

Besonders die Abwehr ist bisher das Sorgenkind bei den Gästen. Mit 482 Gegentoren kassierten sie die meisten Treffer der Liga. Bei den Siegen in diesem Jahr gegen die SG OSF Berlin (22:20) und Grün-Weiß Werder (22:21) zeigte sich die Hintermannschaft aber deutlich sattelfester als im Vorjahr. „Sie haben auch vorher viele Spiele nur knapp verloren. Für uns wird es schwer, zu Hause eine souveräne Leistung abzuliefern“, sagt der SHV-Übungsleiter vor dem Landesderby.

Neben der Oberliga-Mannschaft sind am Wochenende auch die SHV-Frauen, -Reserve und die A-Jugend gefordert. Die Damen empfangen Teterow (So., 16 Uhr), die „Zweite“ spielt im Pokal-Viertelfinale bei der SV Einheit Demmin (So., 15.30 Uhr). Der Nachwuchs empfängt in der Oberliga die SG AC/Einheit Berlin (So., 14 Uhr).

Niklas Kunkel