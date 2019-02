Stralsund

Henrik Hübner ist angespannt bis in die Fingerspitzen, visiert die Doppel-Zwanzig an – und muss sich neu sortieren. Der Dartsspieler pustet in seine Hände, kühlt die Fingerspitzen in Bowlermanier. Die Spannung auf der Finalbühne des 1. northerndarts.de-Turnier im Stralsunder Younior Hotel ist zum Schneiden. Hinter im grölen einige Dartsfans aus dem Zuschauerraum. Dann wirft Hübner seinen Pfeil – und verpasst! Das Finalduell mit Tom Oehlke geht weiter. Der Konkurrent kann in der Folge aufholen, gewinnt Leg 5. Nur noch 4:1. Doch wenig später richtet Hübner erneut seine volle Aufmerksamkeit auf den äußeren Ring des 20er-Sektors. Diesmal sitzt der Dart! Henrik „The Thunder“ Hübner ballt die Faust Richtung Fans, die schon längst aus ihren Sitzen gerissen wurden und den Premierensieger des northerndarts.de-Turnier überschwänglich feiern. Was für eine Show!

Horst Schreiber