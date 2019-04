Der 27 Jahre alte Tom Gröschel hat bei der deutschen Marathon-Meisterschaft in Düsseldorf gewonnen und seinen Titel erfolgreich verteidigt. Der mann vom TC Fiko Rostock siegte in 2:13,49 Stunden und war damit anderthalb Minuten schneller als im Vorjahr, als er an gleichem ort eine persönliche Bestleistung erzielt hatte (2:15,20)