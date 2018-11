Trinwillershagen

In einer völlig neuen Rolle wird die Mannschaft des SV Rot-Weiß Trinwillershagen in ihr nächstes Spiel gehen. Erstmals ist die Elf von Trainer Jürgen Hakelberg in dieser Saison nämlich Außenseiter, wenn am Sonntag im Achtelfinale des Fußball-Landespokals der Penzliner SV (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu Gast auf der Sportanlage Günter Sitte sein wird. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Hakelberg weiß, dass sein Landesklasse-Team gegen den eine Liga höher spielenden Kontrahenten vor einer äußerst schwierigen Aufgabe steht. „Wir sind der krasse Außenseiter und haben nichts zu verlieren“, sagt der Coach. Der Penzliner SV führt die Tabelle in der Landesliga Ost souverän mit zwölf Punkten Vorsprung an, hat zwölf von 13 Punktspielen (bei einem Remis) für sich entschieden und in den bisherigen Pokalrunden unter anderem gegen den favorisierten Verbandsligisten SV Einheit Ueckermünde (6:5) ausgeschaltet.

„Es ist schon beeindruckend, mit welcher Dominanz die Penzliner bislang in dieser Spielzeit agieren“, zollt Jürgen Hakelberg dem kommenden Gegner seinen Respekt. Bei seiner Mannschaft hatte er in den vergangenen Begegnungen hingegen die spielerischen Elemente vermisst. Dennoch sind die Triner in der Staffel I der Landesklasse ein Spitzenteam und liegen auf Rang zwei in Schlagdistanz zu Spitzenreiter SG Empor Richtenberg. „Zuletzt haben wir Ergebnisfußball gespielt“, sagt Hakelberg, der mit dem bisherigen Saisonverlauf völlig zufrieden ist. „Auch das Erreichen des Achtelfinales ist für uns schon ein Erfolg“, sagt der Coach. Die Rot-Weißen haben damit bereits eine Prämie des Landesfußballverbandes sicher. Im vergangenen Jahr gab es dafür 625 Euro, im Viertelfinale 2500 Euro. Die genauen Summen für diese Pokal-Saison werden noch bekannt gegeben. „Das ist für den Verein und die Mannschaft natürlich eine schöne Sache“, freut sich Hakelberg über die zusätzlichen Einnahmen.

Wege ins Achtelfinale 1. Hauptrunde: Penzliner SV – Einheit Ueckermünde (Verbandsliga) 6:5, Rot-Weiß Trinwillershagen (Freilos) 2. Hauptrunde: Rot-Weiß Trinwillershagen – SV Teterow (Landesklasse) 5:1, SG Murchin/Rubkow (Kreisoberliga) – Penzliner SV 7:8 n.E. 3. Hauptrunde: SV Rot-Weiß Trinwillershagen – TSV Empor Zarrentin 8:6 n.E., Penzliner SV – SG Dynamo Schwerin (Landesliga West) 2:1

Er hofft gegen den Penzliner SV am Sonntag auf die Unterstützung des fußballbegeisterten Triner Publikums. „Ist schon Wahnsinn, wie uns die Fans in dieser Saison unterstützen.“ Mit 140 Besuchern im Durchschnitt sind die Rot-Weißen Zuschauer-Krösus in der Landesklasse I, gegen des SV Barth kamen sogar 261 Anhänger auf die Sportanlage.

„Wir werden versuchen, den Zuschauern ein gutes Spiel zu bieten, und das Beste aus unserer Außenseiterrolle zu machen“, verspricht Jürgen Hakelberg. Sein Team müsse eng stehen und versuchen, „Nadelstiche durch Konter“ zu setzen, gibt der Trainer die Marschroute vor. Allerdings werden ihm mit Tobias Semrau, Sven Siems (beide gesperrt) Brian Kozlowski und Toni Kornack (beide verletzt) nicht zur Verfügung stehen. Fraglich ist zudem der Einsatz von Martin Fiske (erkrankt). „Penzlin hat eine starke Offensive, spielt viel über die Außenpositionen und hat einen überragenden Goalgetter“, schätzt Jürgen Hakelberg den Kontrahenten ein.

Übrigens stammt dessen Trainer Laye Camara von der Elfenbein küste. Der ehemalige Fußballprofi spielte unter anderem drei Jahre lang in der ersten Liga von Weißrussland.

Marco Schwarz