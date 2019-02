Rostock

Als Seawolves-Spieler Michael Jost 40 Sekunden vor Spielende gegen die Hamburg Towers an der Freiwurflinie steht, stützt sich sein Teamkollege Yannick Anzuluni enttäuscht mit beiden Händen auf seine Knie. Sein Blick geht beim Stand von 60:71 kopfschüttelnd in Richtung Parkett. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er es bereits: Das wird nichts mehr mit einem Sieg.

In einem spektakulären Topspiel mussten sich die Seawolves mit 68:74 (43:36) gegen die Elbestädter geschlagen geben. Sie verpassten vor der Rekordkulisse von 4579 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle den siebten Sieg in Folge. Weil die Kontrahenten ebenfalls patzten, konnte der Basketball-Zweitligist Platz vier in der Hauptrunden-Tabelle behaupten.

Anzuluni war vor allem über die zweite Halbzeit enttäuscht, in der die Seawolves lediglich 25 Zähler erzielten. „Wir haben den Ball zu wenig bewegt und zu viele Eins-gegen-Eins-Situationen gesucht. Hamburg hat nicht das Spiel gewonnen, sondern wir haben es verloren“, kritisierte der Kanadier.

Sein Trainer Milan Skobalj stimmte ihm zu und haderte insbesondere mit dem Auftakt des dritten Viertels, bei dem die Seawolves den Gästen einen 13:0-Lauf gestatteten. „Ich war überrascht, was da passiert ist. Hamburg hat deutlich mehr Energie aufs Feld gebracht“, monierte der Serbe.

Dabei hatten die Seawolves bis dahin ihr ganzes Können gezeigt. In einem temporeichen und mit offenem Visier geführten Spitzenspiel rissen sie die Zuschauer mehrfach von den Sitzen. Unter den Augen von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier zeigten die Ostseestädter spektakulären Basketballsport.

Nach der 19:14-Führung legten die Rostocker im zweiten Abschnitt nach und setzten sich zwischenzeitlich auf elf Zähler ab. Beim 31:20 verwandelte Tom Alte spektakulär einen hoch zum Korb gepassten Ball von Tony Hicks mit einem so genannten Alley-Oop. Die Fans tobten vor Freude. Bis zur Pause behaupteten die Hausherren einen Sieben-Punkte-Vorsprung.

Robert Dahl, Chef der Karl´s Erdbeerdörfer und großer Förderer der Seewölfe, war begeistert. „Was hier abgeht, ist überwältigend. Beide Teams zeigen Spitzenbasketball vor einer sensationellen Kulisse. Die Seawolves sind ein riesiger Gewinn für den Sportstandort Rostock“, lobte der Unternehmer die Kontrahenten und das Ambiente in höchsten Tönen.

Dass das Spiel für die Gastgeber noch eine negative Wendung nehmen würde, hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet. Die Hamburger zeigten den Seawolves nach dem Seitenwechsel klar ihre Grenzen auf. Die Gäste wirkten reifer, robuster und entschlossener. Lediglich bis zum 55:55 konnten die Rostocker das Spiel offen halten.

In der Folge zeigten sich die Towers, die den Aufstieg in die Bundesliga fest ins Visier genommen haben, die reifere Leistung und brachten in der Folge den Sieg souverän über die Zeit.

Dennoch fand selbst Gästetrainer Mike Taylor nur lobende Worte für die Seawolves: „Das war Werbung und ein wunderbarer Tag für den Basketballsport in Deutschland. Natürlich bin ich über unseren Sieg glücklich, aber noch mehr über das gesamte Spiel vor einer berauschenden Kulisse.“

Besonders tröstend dürfte das für die Rostocker nicht sein. Aber die Seewölfe haben schon am Sonnabend (19 Uhr) die Chance, ihre starke Saison fortzusetzen. Dann treffen sie auswärts auf die Young Pikes Baunach, das Schlusslicht der 2. Liga.

Seawolves: Anzuluni 15 Punkte/4 Rebounds, Hicks 12/6, Bogdanov 10/2, Alte 9/7, Clay 6/2, Cardenas 5/0, Frazier 5/0, Harris 3/5, Jost 3/3, Talbert, Skobalj.

René Warning