Güstrow

Die Punktspielsaison in der Hallenhockey-Regionalliga Ost (3. Liga) begann schon letztes Wochenende, doch der MV-Vertreter ATSV Güstrow bestreitet erst am Sonntag sein erstes Spiel. 15 Jahre lang gehörten die Barlachstädeter mit nur einer Saison Unterbrechung der 2. Bundesliga an. Aus der sind sie letzten Winter abgestiegen. Nun nimmt man eine Etage tiefer neuen Anlauf. Und das mit neuem Trainer (Jens-Carsten Berkau) und neuem Teammanager (Thilo Moch). „Natürlich wollen wir gut abschneiden, doch als Favorit auf den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga sehe ich uns nicht“, stapelt Berkau sicher nicht zu tief. Beim jüngsten Wilhelm-Höcker-Pokalturnier, alljährlich die Generalprobe für die Punktspiele, belegten die Güstrower nur den neunten Platz. So schlecht schnitten sie in der jüngeren Vergangenheit nie ab. Das erste Spiel bestreitet ATSV Güstrow am Sonntag bei Real von Chamisso Berlin. Damit stehen die Berkau-Schützlinge gleich vor einer schweren Aufgabe, denn die Berliner belegten in der vorigen Saison den dritten Platz. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Real von Camisso vorigen Sonntag bei ATV Leipzig 1845 eine 4:14-Klatsche bezog. Dieses Spiel bestritten die Hauptstädter stark ersatzgeschwächt, auch der prominente Neuzugang Benjamin Wess, der bei Olympia 2008 in Peking und 2012 in London jeweils Gold holte, fehlte. Zudem gelten die Leipziger, die beim diesjährigen Höcker-Turnier Zweiter wurden, als die Titel- und Aufstiegsfavoriten Nummer eins.

Rolf Becker