Güstrow

Spannender geht es wirklich nicht. Vor dem Punktspielfinale in der Hallenhockey-Regionalliga Ost am 3. März geht es an diesem Wochenende noch einmal doppelt um Punkte. Dabei kommt es am Sonnabend ab 15 Uhr in der Güstrower Sport- und Kongresshalle zu einem echten Endspiel. Da empfängt der Zweite ATSV Güstrow den Spitzenreiter Zehlendorf 88. Die Gastgeber gehen mit drei Punkten Rückstand in diese Partie. Sie brauchen also unbedingt einen Sieg, um mit den Berlinern gleichzuziehen. Am Sonntag ab 14 Uhr bestreitet ATSV noch ein weiteres Heimspiel gegen den Fünften, Real von Chamisso Berlin.

„Die Truppe brennt auf diese beiden Spiele“, versichert Güstrows Trainer Jens-Carsten Berkau. „Unser großes Ziel ist natürlich erst einmal ein Sieg gegen Zehlendorf. Nur wenn wir dieses Spiel gewinnen, bleiben wir real im Kampf um den Titel und sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Das wird bestimmt nicht leicht, doch ich denke, dass die Chancen nach den letzten starken Spielen für uns nicht schlecht stehen“, ist der Coach zuversichtlich.

Am vergangenen Sonntag hat der ATSV beim 6:5-Sieg beim früheren Zweitligisten ATV Leipzig eine seiner bisher besten Leistungen in dieser Saison geboten. „Natürlich hoffen wir auch stark darauf, dass wir am Wochenende bei unseren sicher wichtigsten beiden Heimspielen in dieser Saison auch von möglichst vielen Zuschauern lautstark unterstützt werden“, so Berkau. Dabei unterstreicht der ATSV-Trainer auch noch einmal nachdrücklich, dass zwar das Spiel gegen Zehlendorf das von der Papierform deutlich schwerere ist, dass aber auch die Partie gegen Real von Chamisso Berlin keinesfalls ein Selbstläufer wird. „Gerade diese Berliner Mannschaft war schon immer völlig unberechenbar. Dazu konnte sie sich in dieser Hallensaison noch erheblich verstärken“, warnt Berkau. Mit Benjamin Wess hat sich den Berlinern einer der erfolgreichsten deutschen Hockeyspieler angeschlossen. Der 33-Jährige bestritt 178 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft, mit der er 2008 in Peking und 2012 in London Olympiasieger geworden ist.

Rolf Becker