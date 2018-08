Stargard

Man musste schon eine Weile suchen, um die Spieler und Verantwortlichen der Rostock Seawolves im Teamhotel im polnischen Stargard zu finden. Der Grund war einfach: Die Akteure waren platt, ruhten sich gestern am frühen Nachmittag erst mal auf ihren Zimmern aus. Seit Montag schuftet der Aufsteiger in die 2. Basketball-Bundesliga ProA im Trainingslager in der Kleinstadt, 50 Kilometer von Stettin entfernt. Das Pensum ist anstrengend.

Mindestens vier Stunden sind die Akteure auf dem Feld, haben zusätzlich Krafttraining oder trainieren individuell. Zur Erholung gab es am Dienstag schon ein Eisbad bei Physiotherapeut Stefan Keller.

„Dazu haben wir extra 30 Kilo Eis besorgt, und parallel dazu behandle ich die Spieler“, erzählt der 33-Jährige. Nachwuchsspieler Nicolas Buchholz ließ es sich gestern bei einer Massage von Keller gutgehen. „Das Training macht Spaß, ist aber sehr anstrengend. Die Beine sind schon ziemlich schwer“, berichtet der Schüler der Rostocker Don-Bosco-Schule, der extra für die Tage in Polen freigestellt wurde. „Echt klasse, dass das geklappt hat! So eine Woche will man nicht verpassen“, meint der 16-Jährige.

Auch sein Zimmergenosse Theo Brackmann, Schüler des Christophorus-Gymnasiums in Rostock, bekam Sonderurlaub für die Seawolves. Schon im vergangenen Jahr war er dabei, als sich die Seawolves im polnischen Kolberg auf die Saison vorbereiteten. „Es ist immer genial, mit dabei zu sein. Man sammelt viele Erfahrungen, wächst im Team zusammen“, schwärmt das ebenfalls 16-jährige Nachwuchstalent.

Talente in der Mannschaft integriert

Vor allem den Umgang im Team sieht Brackmann sehr positiv. „Es ist toll, wie wir aufgenommen wurden. Wir haben immer das Gefühl, dass wir fest zur Mannschaft gehören. Das motiviert uns extra“, erzählt der 2,01-Meter-Hüne. Teamkollege Chris Frazier freut sich, dass die beiden Jugendlichen dabei sind. „Sie gehören zum Team, und so behandeln wir sie auch. Das ist für uns selbstverständlich“, sagt der Seawolves-Korbjäger.

Das Quartier in Stargard rund 300 Kilometer südöstlich von Rostock gefällt dem Deutsch-Amerikaner. „Wir haben sehr kurze Wege zu den Trainingsräumen, die Halle ist direkt ans Hotel angeschlossen und das Essen ist auch gut“, sagt Frazier. Seine Teamkollegen und er haben alles, was sie brauchen. Die Wäsche müssen sie allerdings alleine waschen. „Das muss uns keiner abnehmen. Wir sind alle erwachsen“, sagt Frazier mit einem breiten Grinsen.

Co-Trainer Andreas Barthel ist mit dem Trainingslager bisher sehr zufrieden. „Die Jungs arbeiten sehr professionell und konzentriert. Als Belohnung machen wir am Sonnabend noch eine Teambuilding-Maßnahme in Stettin.“ Was das genau sein wird, ließ er allerdings offen: „Das soll eine Überraschung sein.“

Nach drei anstrengenden Tagen absolvieren die Seawolves heute ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen Erstliga-Aufsteiger KS Spojna Stargard. Fehlen wird dabei Oliver Clay. Der Neuzugang aus Jena erlitt am Sonnabend im Training einen Bänderriss am rechten Daumen und kann bis auf weiteres nicht trainieren. „Ich wurde am Montag operiert und bin nun für zwei Tage bei dem Team. Das war mir wichtig“, erklärt der Berliner, der wohl auch den Saisonauftakt gegen Trier Mitte September verpassen wird.

Rostocker testen gegen hochklassige Teams Mit zwei Knüllern warten die Seawolves in den Vorbereitungsspielen auf die erste Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA auf. Am 2. September treffen die Hansestädter in der Stadthalle auf den dänischen Meister und Europapokal-Teilnehmer Bakken Bears aus Aarhus. Der Vorverkauf für das Spiel beginnt am kommenden Mittwoch (Ticketpreis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro).Fünf Tage vor Saisonstart am 21. September mit einem Heimspiel gegen die Gladiators Trier gibt es ein weiteres Testspiel: In Weißenfels trifft das Team von Trainer Milan Skobalj am 16. September auf den Bundesliga-Klub WBC Weißenfels. Es ist das erste Aufeinandertreffen der Seawolves mit einem Erstligisten.Die Seawolves absolvieren insgesamt acht Testspiele: Lok Bernau (26.8.), Bakken Bears (2.9., 18.30 Uhr, Stadthalle Rostock), Internationales Vorbereitungsturnier (8./9.9., ab 16.30 Uhr, Ospa-Arena Rostock), Itzehoe Eagles (14.9./A), WBC Weißenfels (16.9./A).

René Warning