Hamburg

Der Ex-Schweriner Peter Kadiru will die Boxwelt erobern. „Ich habe mich entschieden, Profi zu werden“, sagte der 21-Jährige in seiner Heimatstadt Hamburg: „Mein Traum ist es natürlich, einmal Weltmeister zu werden.“ Zu den bislang größten Erfolgen des Superschwergewichtlers, der bis August dieses Jahres am Olympiastützpunkt Schwerin unter Michael Timm trainierte, zählen der Triumph bei der U-22-EM sowie bei den deutschen Amateurmeisterschaften 2017. Zuvor hatte er 2014 die Goldmedaille bei den Olympischen Jugendspielen geholt und wurde im selben Jahr Jugend-Europameister und -Vizeweltmeister.

Unterstützt wird Kadiru bei seinen neuen Plänen von Trainer Christian Morales. Der aus Rostock stammende Coach verdeutlichte: „Wir arbeiten jetzt seit fünf Monaten wieder zusammen und Peter ist in einer super Verfassung.“

Bis zu seinem ersten Kampf muss sich Kadiru allerdings noch gedulden. „Ich gehe vom kommenden Frühjahr aus“, sagte Bernd Bönte. Der Manager, der auch schon mit den Klitschko-Brüdern erfolgreich gearbeitet hat, verwies zudem darauf, dass man derzeit noch einen Promoter und Medienpartner suche. „Aber wir haben bereits diverse Angebote vorliegen.“ Mit Blick auf seinen Schützling erklärte Bönte: „Es ist ein langfristiges Projekt. Der Weg an die Spitze ist lang und steil. Aber er hat das Potenzial.“

Kai Rehberg