Rostock/Delhi

Am ersten Tag der Box-Weltmeisterschaften der Frauen in der indischen Hauptstadt Delhi hatte das Trio aus Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag noch Pause. Als Erste muss am Freitag Marie Maciejewski (Stralsund) in den Ring steigen. Die deutsche Meisterin im Fliegengewicht (48 kg) trifft auf Hanna Okhota aus der Ukraine.

Die Schwerinerinnen Ornella Wahner und Sarah Scheurich profitieren in der 1. Runde von Freilosen. Federgewichtlerin (57 kg) Wahner trifft in der 2. Runde am Sonnabend auf die Polin Sandra Krystina Kruk. Mit 41 Boxerinnen ist diese Gewichtsklasse zahlenmäßig am zweitstärksten besetzt.

Vizeeuropameisterin Sarah Scheurich ist in der Klasse bis 75 kg sogar erst am Montag gefordert. Ihre Kontrahentin wird die Siegerin aus dem Duell zwischen Rady Gramane (Mosambik) und der Usbekin Ezozakon Melieva. Insgesamt sind neun deutsche Faustkämpferinnen in Delhi am Start.

Kai Rehberg