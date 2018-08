Greensboro

Golfprofi Brandt Snedeker hat in Greensboro das letzte Turnier der regulären PGA-Saison gewonnen. Der 37-jährige Amerikaner gewann mit einem Gesamtergebnis von 259 Schlägen vor seinem Landsmann Webb Simpson sowie C.T. Pan aus Taiwan (beide 262).

Für seinen neunten Sieg auf der US-Tour kassierte Snedeker ein Preisgeld von rund einer Million Dollar. Bereits zum Auftakt des Turniers hatte er auf dem Par-70-Kurs des Sedgefield Country Clubs mit einer Traumrunde von 59 Schlägen für Aufsehen gesorgt. Snedeker ist erst der zehnte Spieler, dem auf der US-Tour eine Runde von weniger als 60 Schlägen gelang.

Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger (277) beendete das mit sechs Millionen Dollar dotierte Event im US-Bundesstaat North Carolina auf dem geteilten 70. Platz. Mit diesem Ergebnis verfehlte der in den USA lebende Münchner die angestrebte Top-125-Platzierung in der Saison-Rangliste und damit die automatische Spielberechtigung für die nächste Saison. Nun muss Jäger versuchen, sich in den Final-Turnieren der zweitklassigen Web.com-Tour die Tourkarte für die PGA-Tour wieder zu holen. Alex Cejka war in Greensboro bereits nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.

dpa