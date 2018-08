New Haven

Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in New Haven problemlos die zweite Runde erreicht. Die an Nummer fünf gesetzte Wimbledon-Halbfinalisten setzte sich gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei mit 6:3, 6:1 durch.

Das Turnier im US-Bundesstaat Connecticut ist die Generalprobe für die US Open, die am 27. August in New York beginnen. Görges hatte in der Vorwoche beim Turnier in Cincinnati wegen einer Wadenverletzung aufgeben müssen.

dpa