Neubrandenburg

Vor knapp drei Jahren hat Julia Mächtig, die jetzt Mächtig-Klepp heißt, ihre Leichtathletik-Karriere beendet – und die Seiten gewechselt. Seit dem Sommer 2016 kümmert sich die einstige Weltklasse-Siebenkämpferin als Geschäftsstellen-Leiterin des SV Fortuna Neubrandenburg und Geschäftsführerin der SV Fortuna Sportmarketing GmbH um die Geschicke des Handballs in der Vier-Tore-Stadt. Und sie ist – kein Zufall – seit einem halben Jahr mit Felix Klepp, dem Kapitän der Oberliga-Sieben, verheiratet.

„Ich war oft in der Halle, wenn die Männer gespielt haben. Als ich meine Laufbahn beendet habe, hatte der Verein die Stelle ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und sie bekommen“, erklärt Julia Mächtig-Klepp. Seither wartet täglich ein umfangreiches Arbeitsfeld auf die 33-Jährige. Dazu gehören zahlreiche logistische Aufgaben bis hin zur Gewinnung von Sponsoren. Außerdem spielt die gebürtige Rostockerin mit der zweiten Frauenmannschaft von Fortuna in der Bezirksliga selbst Handball, hat den Wechsel der Sportart komplett vollzogen.

Kein Wunder, denn beim Handball hat Mächtig auch ihr privates Glück gefunden. Fünf Jahre lang waren sie und Felix Klepp bereits ein Paar, bevor sie im vergangenen August Hochzeit gefeiert haben. Nachdem wegen des Sports lange kein gemeinsamer Urlaub möglich war, ging es 2017 in die Karibik. Dort wartete Klepp mit einem besonderen Heiratsantrag auf. Beim Schnorcheln mit Schildkröten hatte der Handballer unter Wasser ein Schild installiert. „Du und ich für immer. Julia, willst du mich heiraten? Felix“, stand darauf. Julia wollte.

„Das war ein ebenso schöner wie verrückter Antrag“, erinnert sich Julia Mächtig-Klepp. Schön sei auch die Hochzeitsfeier in Malchow mit etwa 70 Gästen gewesen. Einziger Wermutstropfen: Bislang hatte das Paar noch keine Zeit für die Flitterwochen. „Für Felix begann nach der Hochzeit die Saison, ich reiste als Fan zur Leichtathletik-Europameisterschaft nach Berlin und musste auch wieder arbeiten“, berichtet Mächtig-Klepp, die im Juniorenalter Siebenkampf-Bronze bei der WM (2004) und -Silber bei der EM (2005) gewann und 2007 U23-EM-Dritte wurde.

Als Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr studierte sie bis 2016 an der Fernhochschule in Wismar Sportmanagement – ideal für ihren neuen Job.

In dem musste Mächtig-Klepp auch schon unangenehme Entscheidungen mittragen. So hat sich der Verein kurz vor der Winterpause von Oberliga-Trainer Marcin Feliks getrennt.

Fortuna-Urgestein Volker Hauschildt soll jetzt beim Tabellenletzten den Klassenerhalt doch noch sichern. Unterstützt wird er dabei von Felix Klepp, der sich im ersten Spiel den Meniskus angerissen hat und seither zum Zuschauen verurteilt ist. Der 31-jährige gebürtige Neubrandenburger, der mit dem HSV Insel Usedom schon Zweitliga-Luft geschnuppert hat, weiß: „Es wird ein schwerer Weg bis zum Saisonende.“

Gemeinsam mit seiner Frau, die nicht selten bei den Auswärtsspielen der Fortuna-Männer dabei ist, will er daran arbeiten, dass dieser Weg von Erfolg gekrönt wird. Ein Abstieg wäre eine Katastrophe, sind sich beide einig. Sie wissen, dass alle Teams, die in der Oberliga unten drin stecken, das genauso sehen. Dass er auf dem Feld nicht helfen kann, wurmt Felix Klepp besonders. Seine Frau ist ihm in dieser Situation ein großer Halt. Doch egal, wie die Saison ausgeht: Die Flitterwochen will das junge Paar so bald wie möglich nachholen.

Burkhard Ehlers