Iseo

An dem italienischen Radprofi Elia Viviani führt beim 101. Giro d'Italia in den Massensprints kein Weg vorbei. Der Quick-Step-Profi feierte im Ziel der 17. Etappe nach 155 Kilometern am Lago d'Iseo seinen vierten Tagessieg und baute seine Führung in der Punktwertung aus.

Im Ziel reckte er vier Finger in die Höhe. Im Gesamtklassement gab es keine Veränderungen. Der 25 Jahre alte Simon Yates führt weiter souverän vor dem niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin (+56 Sekunden).

Erst knapp einen Kilometer vor der Ziellinie zeigte sich Vivaiani im strömendem Regen von Iseo ganz vorne im Feld. Er hatte am Schluss nur noch einen Team-Begleiter, ließ im Schlussspurt dem Iren Sam Bennett vom deutschen Bora-hansgrohe-Team auf Rang zwei ab er keine Chance.

Die Etappe startete sehr nervös und schnell. Erst 65 Kilometer vor dem Ziel stand nach vielen Attacken eine vierköpfige Spitzengruppe. Die Ausreißer um den Froome-Helfer Wout Poels und Luis-Leon Sanchez aus Spanien wurden aber wieder gestellt, so dass die Sprinter zum Zug kommen konnten.

Die kommenden drei Etappen bis Samstag haben es noch einmal in sich. Am Donnerstag wartet eine Schlusssteigung von 20 Kilometern bis ins Ziel nach Pratonevoso. Am Tag danach warten auf dem Weg nach Bardonecchia vier schwere Bergwertungen. Am Samstag einen Tag vor der den Sprintern vorbehaltenen letzten Etappe nach Rom sind im Finale der Königsetappe der Alpen drei Bergwertungen zu absolvieren. Das Ziel in Cervinia ist nach einer 19 Kilometer langen bis zu 14 Prozent Steigung erreicht.

dpa