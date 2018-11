Rostock

Marathonmeister Tom Gröschel aus Rostock kann sich über einen weiteren Erfolg in diesem Jahr freuen: Der Rostocker gewann die Wahl zum „Läufer des Jahres“, die von der Webseite laufen.de und dem Deutschen Leichtathletik-Verband veranstaltet wurde. Für Gröschel war es der erste Triumph in der seit 2012 durchgeführten Umfrage.

Nach einem überzeugenden Marathon-Debüt in Düsseldorf, wo er im April mit 2:15:20 Stunden überraschend deutscher Meister wurde, zeigte der 27-Jährige auch bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin eine starke Leistung: Als Elfter war der Läufer vom TC Fiko Rostock mit 2:15:48 Stunden bester Deutscher.

Bei den Frauen setzte sich zum vierten Mal in Folge Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause durch. Sie wurde am Sonnabend in der Krombacher Brauerei nahe Siegen ausgezeichnet. Nach einem holprigen Saisonauftakt war die 26-Jährige gerade noch rechtzeitig vor der Heim-EM wieder in Form gekommen. Die Triererin verteidigte in der deutschen Hauptstadt ihren kontinentalen Titel über 3000 m Hindernis souverän. Im nächsten Jahr werden die Weltmeisterschaften in Doha, die erst Ende September beginnen, Gesa Krauses später Saisonhöhepunkt sein.

Bei der Wahl zur „Läuferin des Jahres“ belegten die beiden Youngster Alina Reh (Ulm) und Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) die Plätze zwei und drei. Gröschel gewann die Männer-Wertung vor Richard Ringer (Friedrichshafen), Europacup-Überraschungssieger über 10 000 m, und Marathonläufer Arne Gabius (Bottwartal).

Vor kurzem hatte die German Road Races – der Zusammenschluss der Straßenlaufveranstalter – ihre deutschen „Straßenläufer des Jahres“ bekannt gegeben. Auch hier setzte sich Tom Gröschel durch. Ihre Ehrung erfolgt bei der Jahrestagung der Vereinigung vom 30.11. bis 2.12. in Soest (Nordrhein-Westfalen).

Kai Rehberg