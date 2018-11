Lodz

Britt Bongaerts und Lauren Barfield saßen mit leerem Gesichtsausdruck auf dem Hallenboden. Während sich die Spielerinnen von Gegner LKS Commercecon Lodz nach dem ersten Gruppenspiel in der Volleyball-Champions-League von 2000 frenetischen Fans in der Arena der drittgrößten Stadt Polens besingen ließen, war das Team vom SSC Palmberg Schwerin damit beschäftigt, seine Enttäuschung zu verdauen.

„Wir haben in den ersten beiden Sätzen nicht gut gespielt, zu viele Fehler gemacht und keine konstante Leistung gezeigt“, analysierte die US-Amerikanerin. Am Ende schmerzte die 1:3 (18:25, 23:25, 25:14, 17:25)-Niederlage vor allem deshalb, weil der amtierende deutsche Meister im dritten Satz auf dem Weg war, die Partie doch noch umzubiegen.

Dass es anders kam, begründete Trainer Felix Koslowski auch mit der Unerfahrenheit seiner Mannschaft. „Außer Denise Hanke hat keine einzige im Team jemals zuvor in der Champions League gespielt. Ich weiß nicht, woher die hohe Erwartungshaltung kommt. Es gibt Leute, die denken, wir müssten immer gewinnen. Diejenigen, die uns jetzt kritisieren, sollen nach der Saison nicht zum Gratulieren kommen“, ließ der sonst zurückhaltende 34-Jährige Dampf ab.

Nationalspielerin Denise Hanke haderte mit sich und ihren Mitspielerinnen. „Unsere Leistung war zu schwankend. Das hat uns da Genick gebrochen“, räumte die 29-Jährige ein. Das Team, das in großen Teilen neu zusammengestellt worden ist, und das aufgrund vieler Einsätze seiner Nationalspielerinnen erst seit wenigen Wochen gemeinsam spielt, brauche noch Zeit, um sich zu finden. „Es ist eine Tatsache, dass uns in der Vorbereitung zwei gemeinsame Monate fehlen“, verdeutlichte Hanke.

Gleich 17 Aufschlagfehler machten in einem statistisch sonst ausgeglichenen Spiel die Hoffnungen auf einen Auswärtssieg zunichte. Mitspielerin Anna Pogany hatte einen weiteren Grund ausgemacht, warum der SSC zum Auftakt scheiterte. „Was die Zuschauer abgezogen haben, war beeindruckend. Auf dem Feld konnte man sein eigenes Wort kaum verstehen“, berichtete die Libera. „Ich bin enttäuscht, dass wir nicht mehr zeigen konnten.“

Trotz der ersten Saison-Niederlage des SSC stellte Chefcoach Koslowski das Positive der Königsklassen-Feuertaufe in den Vordergrund. „Ich bin nicht unzufrieden. Der Gegner hat gut gespielt. Wir müssen unsere Nervosität ablegen“, forderte er. Erfolgreichste SSC-Spielerinn waren McKenzie Adams mit 15 Punkten.

Bis zum nächsten Schweriner Auftritt in der Champions League – am 18. Dezember ist Imoco Volley Conegliano aus Italien zu Gast in der Palmberg Arena – hat der SSC wichtige Aufgaben in Pokal und Bundesliga zu lösen. Am Sonnabend ist das Team im Pokal-Viertelfinale beim USC Münster gefordert. Danach geht es binnen einer Woche zu zwei weiteren Auswärtsspielen nach Berlin und Dresden.

Christian Lüsch