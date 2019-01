Schwerin

Der deutsche Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat das neue Sportjahr mit einem standesgemäßen Sieg begonnen. Die Mecklenburgerinnen kamen am Sonnabend vor 1769 Zuschauern in der heimischen Palmberg Arena in nur 70 Spielminuten zu einem glatten 3:0 (25:16, 25:19, 25:23) über NawaRo Straubing und bleiben damit erster Verfolger von Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart.

Das Meisterteam tat sich gegen den Aufsteiger aus Bayern allerdings wesentlich schwerer als erwartet. Nach dem scheinbar leicht gewonnenen Auftaktabschnitt spielten die Schwerinerinnen nicht konsequent genug weiter. Straubing war phasenweise sogar ebentig und hatte beim 23:21 im dritten Abschnitt sogar die Chance auf einen Satzgewinn. Am Ende aber setzte sich der SSC doch noch durch. Beste Spielerin auf Seiten des SSC war die ungarische Außenangreiferin Greta Szakmáry.

Für das Team von Trainer Felix Koslowski war der Jahresauftakt die Generalprobe für den nächsten Auftritt in der Champions League. Am Mittwoch gastieren die Schwerinerinnen, die nach fünfjähriger Pause erstmals wieder in der Königsklasse des europäischen Volleyballs aufschlagen, beim italienischen Erstligisten Savino Del Bene Scandicci in Florenz.

