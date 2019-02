Schwerin/Conegliano

Prima gespielt, prächtig gekämpft, am Ende aber hat es wieder nicht gereicht: Die Volleyballerinnen vom deutschen Meister SSC Palmberg Schwerin bleiben in ihrer ersten Champions-League-Saison nach fünfjähriger Pause ohne Auswärtssieg. Bei Imoco Volley Conegliano gab es nach einem 2:3 im Tie Break (25:23, 26:24, 19:25, 19:25, 7:15) die nächste Niederlage. Als Verliererinnen fühlten sich die Mecklenburgerinnen nach ihrem erneut furiosen Auftritt zu Recht allerdings nicht. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Sie hat ein tolles Spiel gezeigt“, lobte Trainer Felix Koslowski am späten Mittwochabend sein Team nach dem wechselvollen Volleyball-Krimi.

Auch ohne ihre Stamm-Libera Anna Pogany – die Nationalspielerin musste wegen einer starken Erkältung von der Tribüne aus zuschauen – lieferte der deutsche Rekordmeister eine überaus couragierte Leistung ab. Zwei Sätze lang sah es sogar so aus, als könnte die Mannschaft um Kapitänin Jennifer Geerties die 3:0-Gala aus dem Hinspiel wiederholen. Vor allem die spielerische Leistung beeindruckte auch die 3231 Zuschauer im Palaverde Villorba. So glichen die Mecklenburgerinnen die individuelle Überlegenheit des italienischen Starensembles immer wieder aus.

Bis zum Schluss reichte dies aber nicht. Vor allem die amerikanische Angreiferin Karsta Lowe, die allein 21 Punkte für den italienischen Meister holte, war nicht zu stoppen. Nach 131 Spielminuten stand die dritte Niederlage im vierten Gruppenspiel fest. Das erste Auswärtsspiel nach fünfjähriger Pause in der Königsklasse hatten die Mecklenburgerinnen im vergangen November mit 1:3 beim polnischen Vizemeister LKS Commercecon Lódz verloren. Die zweite Niederlage gab es vor zwei Wochen mit 0:3 beim italienischen Erstligisten Savino Del Bene Scandicci.

Die Chancen des deutschen Rekordmeisters auf ein Weiterkommen, mit dem vor der Saison ohnehin keiner gerechnet hatte, sind damit auf ein Minimum gesunken. Bei zwei noch ausstehenden Heimspielen gegen Lódz (19. Februar, 19.30 Uhr) und Scandicci (26. Februar, 19.00 Uhr) liegt der SSC in Gruppe D mit vier Punkten hinter Scandicci (10) und Conegliano (7) auf dem dritten Platz.

Von den 20 Mannschaften der Vorrunde kommen nur die fünf Sieger und die drei besten Zweitplatzierten der Gruppen ins Viertelfinale. Den letzten europäischen Titel holte Schwerin im Jahr 1978 mit dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. In den vergangenen vier Jahren schaffte es der Club jeweils bis ins Halbfinale von Challenge- und CEV-Cup.

Gert Glaner