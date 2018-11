Schwerin

Als Nanaka Sakamoto eingewechselt wurde, brandete besonders lauter Applaus in der Schweriner Palmberg-Arena auf. Fast 2000 Fans von Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin bereiteten der 22-Jährigen am Mittwoch bei ihrem Debüt im Meisterteam einen überaus warmherzigen Empfang. „Das hat mir gutgetan, denn ich war ziemlich aufgeregt“, schreibt die Japanerin. Alles, was sie sagen will, tippt die junge Frau mit dem Pagenschnitt in eine Übersetzungs-App. Sie spricht weder deutsch noch englisch. Wenn Hände und Füße bei der Kommunikation nicht helfen, muss der Computer ran.

Spielerisch hatte die Außenangreiferin aus Japan bei ihrem Debüt keine Anpassungsschwierigkeiten. Als es im Duell mit dem USC Münster im dritten Satz eng wurde, war sie es, die die wichtigen Punkte holte und ihrem neuen Team den Weg zum 3:1-Erfolg ebnete. „Ihr beim Spielen zuzusehen, ist eine Augenweide. Sie ist so athletisch, bewegt sich geschmeidig und hat eine unglaublich hohe Geschwindigkeit“, schwärmt SSC-Cheftrainer Felix Koslowski über seinen „Rohdiamanten“ aus Fernost.

Sakamoto, die zuletzt für die Denso Airybees in ihrer Heimat spielte, soll beim deutschen Rekordmeister reifen. Der Kontakt kam zustande, als die Schwerinerinnen vor zwei Jahren zum ersten Mal ein Trainingslager in Japan bezogen hatten. Seitdem gibt es einen engen Kontakt mit Denso. „Der Trainer hat sich bei mir gemeldet und gefragt, ob wir Nanaka für ein Jahr ausleihen möchten“, erzählt Schwerins Trainer. In der japanischen Mannschaft gab es ein Überangebot an Außenangreiferinnen. Die ambitionierte U 23-Nationalspielerin hätte weniger Spielpraxis bekommen, als es ihr und ihren Förderern lieb gewesen wäre. Für den Mecklenburger Klub eine ideale Konstellation. „Wir hätten Nanaka nicht bezahlen können“, versichert Felix Koslowski. Die Profi-Spielerin wird weiterhin vom Automobilzulieferer Denso bezahlt, bei dem sie angestellt ist. Der SSC übernimmt die Kosten für Unterbringung und Verpflegung der Asiatin.

Den Schweriner Spielerinnen und den Teambetreuern ist klar, wie wichtig es ist, die Japanerin gut zu integrieren „Wir sind uns der Aufgabe und großen Verantwortung bewusst, ihr den Start so leicht wie möglich zu machen. Das ist eine spannende Aufgabe“, erklärt Koslowski. Der SSC hat in den ersten Tagen gleich voll losgelegt: „Wir haben ihr die Stadt und das Schloss gezeigt, waren in einem japanischen Restaurant, in dem allerdings nur Thais und Vietnamesen arbeiten, schauten zusammen das Bundesliga-Topspiel zwischen Dortmund und den Bayern“, erzählt Olaf Garbe. Eigentlich sei immer jemand bei Nanaka, die ein kleines Appartement am Olympiastützpunkt bewohnt. Garbe, Scout und Chef-Taktiker des Bundesligisten, hat eine besondere Affinität zu Japan, das Essen und die Kultur des Landes. Insofern lag es nahe, dass er Nanaka Sakamoto unter seine Fittiche nimmt.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass es für sie nicht leicht ist“, meint SSC-Mittelblockerin Lauren Barfield. Die US-Amerikanerin war wie Nanaka 22 Jahre alt, als sie zum Volleyballspielen nach Europa kam. „In Berlin hatte ich eine gute Zeit. Die Stadt ist multikulturell, viele sprechen englisch. Aber als ich zuvor in Österreich und Polen gelebt und gespielt habe, hatte ich Schwierigkeiten und großes Heimweh“, erinnert sich die 28-Jährige. Sie glaubt, dass der Wechsel der Japanerin nicht nur der Schweriner Mannschaft helfen wird. „Wenn man sich als junge Spielerin zu solch einem Schritt entschließt, wird man reifen. Denn man ist gezwungen, sich Problemen zu stellen und sie zu lösen. Das macht einen stärker. Dazu kommt die sportliche Entwicklung in einem Land mit einer völlig anderen Mentalität, anderen Abläufen und Gewohnheiten.“

Christian Lüsch