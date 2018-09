Infoline Klein und schleimig - Drei neue Arten von Tiefseefischen entdeckt Die Tiefsee zählt zu den unerforschtesten Gebieten der Erde. Nun haben Forscher den bis 8000 Meter tiefen Atacamagraben erkundet - und sind auf kleine, schleimige Geschöpfe gestoßen.

Röntgenaufnahme einer der neu entdeckten Tiefseefischarten. Es handelt sich dabei um sogenannte „Scheibenbäuche“ (Liparidae). Quelle: Trustees Of The Natural History Museum, London / Imaging And Analysis Centre, Nhm/newcastle University