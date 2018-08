Berlin

Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. August 2018:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Quelle: dpa

34. Kalenderwoche

233. Tag des Jahres

Noch 132 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Gratia, Pius

HISTORISCHE DATEN

2017 - Das Londoner Wahrzeichen Big Ben wird wegen Renovierungsarbeiten im Glockenturm des Parlaments voraussichtlich bis 2021 stillgelegt. Die gut 13 Tonnen schwere Glocke ist seit 1859 in Betrieb.

2013 - Bei einem massiven Bombardement in der Nähe von Damaskus setzt das syrische Regime nach Angaben von Rebellen Chemiewaffen ein. Mehr als 1400 Menschen kommen ums Leben, darunter zahlreiche Kinder.

2008 - Piraten kapern vor der Küste Somalias einen deutschen Frachter, einen japanischen Tanker und ein iranisches Frachtschiff. Im September kann die Bremer Reederei die Entführung ihres Schiffes durch Lösegeldzahlung beenden.

2003 - Das argentinische Parlament hebt mit großer Mehrheit die Amnestiegesetze für Verbrechen unter der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 auf.

1991 - Die Unabhängigkeitserklärung der baltischen Republik Lettland tritt in Kraft.

1984 - Vor dem Hamburger Landgericht beginnt der Prozess um die gefälschten Hitler-Tagebücher gegen den ehemaligen „Stern“- Reporter Gerd Heidemann und den Stuttgarter Militariahändler Konrad Kujau.

1983 - Der philippinische Oppositionsführer Benigno Aquino wird bei der Rückkehr aus seinem dreijährigen Exil auf dem Flughafen von Manila erschossen.

1968 - In der Tschechoslowakei werden Parteichef Alexander Dubcek, Parlamentspräsident Josef Smrkovsky und Ministerpräsident Oldrich Cernik verhaftet.

1911 - Leonardo da Vincis Gemälde „Mona Lisa“ wird aus dem Pariser Kunstmuseum Louvre gestohlen.

GEBURTSTAGE

1988 - Robert Lewandowski (30), polnischer Fußballspieler (FC Bayern München), Kapitän der polnischen Nationalmannschaft seit 2014

1984 - Alizée (34), französische Popsängerin („J’en ai marre“)

1958 - Steve Case (60), amerikanischer Manager und Politikwissenschaftler, Mitbegründer des Online-Dienstes America Online (AOL)

1938 - Kenny Rogers (80), amerikanischer Entertainer und Countrysänger („Ruby, Don't Take Your Love to Town“)

1930 - Prinzessin Margaret, Schwester der britischen Königin, gest. 2002

TODESTAGE

1940 - Leo Trotzki, russischer Revolutionär und sowjetischer Politiker, geb. 1879

1838 - Adelbert von Chamisso, deutscher Naturforscher und Schriftsteller („Peter Schlemihls wundersame Geschichte“), geb. 1781

dpa