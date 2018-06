Kicker, die aus Stroh gemacht sind

Passend zur Fußball-WM: Strohfußballfiguren mit Ball, dazu noch ein Traktor aus Stroh. All das hat Anke Hanusik aus Grimmen bei Born auf dem Darß entdeckt – und dabei auf den Auslöser gedrückt.

Und nun kann haben wir alle etwas von diesem Ensemble.

Was unsere Fotografin kann, können andere auch: Macht ihr auch gerne Fotos und habt oft eure Kamera mit dabei? Dann sendet doch die schönsten, schrägsten, lustigsten und skurrilsten Fotos ganz einfach an ozelot@ostsee-zeitung.de. Schreibt am besten euren Namen und euren Wohnort dazu. Schön wäre auch, wenn ihr mit ein paar Sätzen angebt, wo ihr das Bild aufgenommen habt und was euch daran gefällt. Es kommt weniger auf die technische Qualität an als vielmehr darauf, ob es euch gelingt, einen besonderen Moment festzuhalten.

Wir freuen uns über Post!

OZ