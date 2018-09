Greifswald

Kostenloses Internet gibt es in Greifswald seit 2017 am historischen Marktplatz und seit Juli auch am Museumshafen. Dort kann sich jedermann in das „Freifunk-Netz“ einwählen – ohne Passwort und Kosten. Langfristig soll ganz Greifswald mit dem Netz versorgt sein. Wie gut ist es bereits? Die OSTSEE-ZEITUNG hat es ausprobiert.

Messenger funktioniert problemlos, Videos ruckeln

Sofort taucht an beiden Orten unter den Wlan-Verbindungen auf dem Smartphone „greifswald.freifunk.net“ auf. Dafür verantwortlich ist Freifunk, ein 17-köpfiger Verein, der seit 2015 das mobile Netz ausbaut und fördert. Dafür müssen sogenannte Knoten eingerichtet werden – das sind Internetrouter, die über Funk das Netz aufbauen (siehe Infokasten unten). Der Vorteil: „Sie können sich durch Greifswald bewegen ohne sich ständig in ein neues Wlan-Netz einwählen zu müssen“ sagt Jörg König, Mitglied bei Freifunk. Am Markt und am Museumshafen gelangt die OSTSEE–ZEITUNG problemlos in das Netz. Textnachrichten in einem Messenger und E-Mails mit einem PDF-Anhang werden sofort verschickt. Die Qualität schwankt jedoch stark nach Standort. Ein Youtube-Video spielt direkt neben dem Rathaus zwar noch in HD-Qualität , ruckelt aber neben dem Gebäude der Sparkasse nur auf niedrigster Qualität. Passenderweise zeigt die Geschwindigkeitsmessung vor dem Rathaus eine Download-Geschwindigkeit von 12 Megabit pro Sekunde, vor der Greifswalder Sparkasse sinkt der Wert auf ein halbes Megabit. 12<TH>Megabit pro Sekunde entsprechen laut einer Studie des Internet-Anbieters Akamai der Durchschnittsgeschwindigkeit in Deutschland. Am Museumshafen der Hansestadt zeigt die Messung den Downloadwert von 10 Megabit pro Sekunde.

Freifunk will unabhängig von kommerziellen Anbietern sein

Wie schnell die Internet-Verbindung ist, hängt zum einen von der Anzahl der aktiven Nutzer im Netz ab und zum anderen von der Nähe zum nächsten Router, die jeweils eine ungefähre Reichweite von rund 30 Metern haben. Flächendeckendes Spitzen-Internet ist deswegen nicht garantiert. „Bei sehr hoher Nachfrage kann unser Netz verstopfen“, erklärt Freifunk-Vorsitzender Jan Magnus Schult. „Das Problem haben kommerzielle Anbieter aber ebenso, wenn auch auf anderem Niveau.“ Kritik an der Qualität äußern die Freien Demokraten. „Man müsste die Bandbreite ausbauen“, sagt David Wolff, Vorsitzender der Greifswalder FDP. Er nutze das Netz wegen zu langer Ladezeiten nicht, unterstützt die Idee jedoch grundsätzlich.

„Wir sehen uns als Basisabdeckung, speziell vor dem Hintergrund der Ehrenamtlichkeit und der Tatsache, dass Freifunk für die Nutzer kostenlos ist“, sagt Freifunk-Chef Schult. Wer mehr will, müsse kommerzielle Angebote nutzen. Weil die jedoch Geld kosten, sieht sich Freifunk auch als sozialer Faktor auf dem Internet-Markt. Jörn Kasbohm, Chef der Linksfraktion in der Bürgerschaft, findet das lobenswert. „Wir sind dem Einsatz der Freifunker sehr dankbar. Nicht jeder kann sich eine Flatrate für 50 Euro oder mehr im Monat leisten.“ Kasbohm wünscht sich den Netzausbau an Treffpunkten von Jugendlichen in Schönwalde und dem Ostseeviertel.

Wie schnell das Netz wächst, hängt von der Anzahl der Internetrouter ab. Die meisten finden sich momentan in der Innenstadt.Dort könnten auch viele Touristen davon profitieren, merkt Andreas Kerath, SPD-Fraktionsvorsitzender in der Bürgerschaft an. „Wenn wir das Netz in den Hotspots einrichten, sollte das im Wesentlichen genügen.“

Nächste Ziele: Wieck und Eldena„Nach Abschluss der Arbeiten am Markt, dem Museumshafen und Wieck ist vorgesehen, auch den Bereich der Klosterruine Eldena zu erschließen“, sagt Bärbel Lenuck von der städtischen Pressestelle. In Wieck wurde vor Kurzem der erste Knoten eingerichtet. Seit 2016 unterstützt die Stadt gemäß eines Beschlusses der Bürgerschaft Freifunk. Hintergrund war dabei auch eine Novelle des Telemediengesetzes, das 2017 die sogenannte „Störerhaftung“ abschaffen sollte. Die Stadt stellt Internetrouter und städtische Gebäude für die Geräte zur Verfügung und zahlt dafür einen mittleren vierstelligen Betrag jährlich. „Die Zusammenarbeit ist bisher sehr konstruktiv“, sagt Lenuck. „Die Kooperation mit der Stadt verläuft reibungslos und kollegial“, stimmt Jan Magnus Schult zu.

So funktioniert Freifunk Jeder kann Freifunk unterstützen. Dazu braucht man einen Internetrouter, der mit dem passenden Betriebssystem bespielt wird. Das Basismodell kostet rund 20 Euro, erklärt der Freifunkverein auf seiner Webseite. Diese Router verbinden sich über sichere Verbindungen (sogenannte VPN) mit einer Vermittlungsstelle (Gateway) bei dem jeweiligen Internet-Anbieter.Für die VPN-Verbindung muss der Router sich entweder mit dem bestehenden Netz verbinden, mit einem anderen Router oder einen eigenen Internetzugang haben. Momentan listet der Verein auf seiner Webseite rund 100 „Knoten“ – das sind Verbindungspunkte – im Stadtgebiet auf. Der Verein kooperiert neben Greifswald beispielsweise auch mit der Gemeinde Süderholz (nahe Grimmen). Wer mitmachen möchte, kann an den öffentlichen Treffen des Vereins teilnehmen. Die finden immer am letzten Freitag eines Monats um 17 Uhr im „Sofa“ in der Brüggstraße 29 statt. Wer Mitglied werden will, zahlt 60 Euro Beitrag pro Jahr.

Christopher Gottschalk