Boston

Zu dem Apple-1 schrieb das in Boston ansässige Auktionshaus RR Auction, dies sei „der Computer, mit dem alles angefangen hat“. Es handelt sich um einen von schätzungsweise nur noch 60 verbliebenen Computern dieser Bauart. Die Apple-Gründer Steve Jobs und Steve Wozniak hatten in den Jahren 1976 und 1977 ursprünglich 200 davon gebaut. Das Modell wurde von Apple-Experte Corey Cohen in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. Auch die Original-Tastatur aus den 70er Jahren ist dabei.

Der Apple-1 wurde zunächst für rund 666 Dollar verkauft. Bei der Online-Versteigerung, die bis zum 24. September gehen soll, rechnet RR Auction mit einem Endpreis von 300.000 Dollar und mehr. Seit dem 25. September, 13 Uhr, läuft die Auktion. Wer mitbieten will: Das Mindestgebot liegt bei 50.000 Dollar.

Von RND/dpa