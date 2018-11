New Hanover

Die Hutkrempe im Gesicht, die glatte Wasseroberfläche bestaunen, die Angelrute auswerfen und – Stille. In Red Dead Redemption 2 ist selbst eine Nebenbeschäftigung wie das Angeln mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Dabei verbirgt sich hinter dem Hobby mehr, als ein reiner Zeitvertreib. Denn Red Dead Redemption 2 bietet eine Fisch-Artenvielfalt, neben der so mancher Zoo alt aussieht. Das geht sogar so weit, dass es für die verschiedenen Fischarten auch unterschiedliche Köder gibt.

Alle Fische in Red Dead Redemption 2 im Überblick

In Red Dead Redemption 2 ist der Spieler fast schon verpflichtet, hin und wieder Rast zu machen und ein paar Fische aus den Seen, Flüssen und Sümpfen zu ziehen. Die Tiere können nämlich nicht nur verspeist werden. Protagonist und Spielfigur Arthur Morgan kann aus ihnen auch verschiedene Gegenstände herstellen oder sie gegen klingende Münze beim nächsten Händler eintauschen.

In dieser Übersicht finden sie alle Fische in Red Dead Redemption 2, wo man nach ihnen angeln kann und welche Köder sie bevorzugen.

Rotflossenhecht

Köder: Brot

Ort: Süden: Flüsse

Flussbarsch

Köder: Brot

Ort: Norden: Seen, Flüsse

Katzenwels

Köder: Mais

Ort: Sümpfe

Katzenhecht

Köder: Mais

Ort: Norden: Seen; Süden: Flüsse, Sümpfe

Steinbarsch

Köder: Käse

Ort: Norden: Seen; Süden: Seen

Blauer Sonnenbarsch

Köder: Käse

Ort: Norden und Süden: Seen, Flüsse, Sümpfe

Muskellunge

Köder: Seeköder

Ort: Norden: Seen

Seestör

Köder: Seeköder

Ort: Süden: Seen, Sümpfe

Amurhecht

Köder: Flussköder

Ort: Norden: Flüsse

Rotlachs

Köder: Flussköder

Ort: Norden: Flüsse

Langschnauzen-Knochenhecht

Köder: Sumpfköder

Ort: Sümpfe

Getüpfelter Gabelwels

Köder: Sumpfköder

Ort: Sümpfe

Forellenbarsch

Köder: Flusskrebs

Ort: Süden: Seen, Flüsse, Sümpfe

Schwarzbarsch

Köder: Grillen

Ort: Norden und Süden: Flüsse

Stahlkopfforelle

Köder: Würmer

Ort: Norden und Süden: Seen, Flüsse

Red Dead Redemption 2: Legendäre Fische angeln

Wer öfters angelt und darin geübt ist, kann sich der nächsten Herausforderung stellen und Ausschau nach den legendären Fischen halten. Legendäre Fische sind viel größer, als ihre regulären Artverwandten. Sie sind sogar so groß, dass sie auf dem Pferd transportiert werden müssen.

Wer es mit den einzigartigen und besonders schwierig zu fangenden Fischen aufnehmen möchte, der kommt um Spezialköder nicht herum. Denn ohne sie weckt man nicht einmal das Interesse des legendären Tieres.

Legendäre Fische angeln: Bevor es losgeht

Vorbereitung ist also überaus wichtig. Bevor es losgeht, sollten Sie sich um die richtigen Spezialköder kümmern. Ein Angelshop befindet sich am Lagras See.

Dort können die speziellen Köder gegen Geld erstanden werden. Zuvor muss jedoch erst einmal die Quest „A Fisher of Fish“, zu deutsch Fischfischer, gestartet werden. Sprechen Sie hierzu mit dem Charakter Jeremy Gill am Ufer des Flat Iron Lake, östlich der Flatneck Station in New Hanover.

In dieser Tabelle verraten wir Ihnen, wo die legendären Fische zu finden sind und mit welchen Ködern sie die Tiere am effektivsten aus dem Wasser ziehen.

Red Dead Redemption 2: Fundorte der 13 legendäre Fische

Hier finden Sie alle legendären Fische und ihre Lebensräume im Überblick:

Legendärer Rotlachs (Sockeye Salmon)

Köder: Spezial-Seeköder

Ort: Nordwestlich der Stadt Valentine im Lake Isabella

Legendäre Stahlkopfforelle (Steelhead Trout)

Köder: Spezial-Flussköder

Ort: Nördlich der Stadt Annesburg im Ausläufer des Kamassa River

Legendärer Flussbarsch (Perch)

Köder: Spezial-Seeköder

Ort: Im Osten der Karte im Elysian Pool des Kamassa River westlich des Van Horn Handelsposten

Legendäre Muskellunge (Muskie)

Köder: Spezial-Flussköder

Ort: Am Ufer des Van Horn Handelsposten im Lannaheche River

Legendärer Forellenbarsch (Largemouth Bass)

Köder: Spezial-Flussköder

Ort: Im Südosten der Stadt Armadillo am Westufer des San Luis River

Legendärer Kettenhecht (Chain Pickerel)

Köder: Spezial-Flussköder

Ort: Nordwestlich der Flatneck Station im Dakota River

Langschnauzen-Knochenhecht (Longnose Gar)

Köder: Spezial-Sumpfköder

Ort: Nördlich der Stadt Saint Denis in Lake Lagras

Katzenwels (Bullhead Catfish)

Köder: Spezial-Flussköder

Ort: Ganz im Osten der Karte in der Nähe der Insel Siskia Penitentiary

Steinbarsch (Rock Bass)

Köder: Spezial-Seeköder

Ort: Westlich der Stadt Blackwater im Aurora Basin der Lower Montana River

Blauer Sonnenbarsch (Bluegill)

Köder: Spezial-Seeköder

Ort: Westlich der Stadt Rhodes, am östlichen Ufer des Flat Iron Lake

Seestör (Large Sturgeon)

Köder: Spezial-Flussköder

Ort: Im Osten der Karte, südwestlich der Stadt Saint Denis im Ausläufer des Kamassa River

Rotflossenhecht (Redfin Pickerel)

Köder: Spezial-Seeköder

Ort: Im Osten von New Austin in den Ausläufern des Lower Montana River östlich der Macfarlane’s Ranch

Schwarzbarsch (Smallmouth Bass)

Köder: Spezial-Seeköder

Ort: Westlich der Stadt Crawberry im Owanjila Lake

Bonusfisch: Legendärer Wels (Catfish)

Wenn Sie alle 13 legendären Fische gefangen haben, wartet zum Abschluss noch eine Besonderheit: der legendäre Wels – als Bonus.

Dieser kann erst gefangen werden, nachdem die 13 legendären Fische zuvor gesammelt wurden. Um den legendären Wels zu bekommen, müssen Sie zurück zu Jeremy und diesen darüber informieren, dass Sie alle 13 legendären Fische gefangen haben.

Sie erhalten eine Einladung, ihn bei seiner Fischerhütte zu treffen. Dort unternehmen Sie einen Ausflug nach Rio Bravo, wo der legendäre Wels gefangen werden kann.

Lesen Sie hier: Wie Sie in Red Dead Redemption 2 das beste, kostenlose Pferd fangen.

Von RND/tr