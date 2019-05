Greifswald

Die Hansestadt könnte in Zukunft eine Vorreiterrolle im kontrollierten Anbau von medizinisch genutztem Cannabis spielen. Der von den Grünen/Forum 17.4, von der SPD und den Linken eingebrachte Vorschlag fand in der Bürgerschaft eine deutliche Mehrheit. Somit soll die Wirtschaftsförderung der Stadt mögliche Investoren und Standorte suchen. Auch die Stromversorgung durch die Stadtwerke könne dabei als Standortvorteil genutzt werden. „Die Verschreibung von medizinischem Cannabis ist möglich in Deutschland, seitdem haben viele Menschen die Möglichkeit, eine Leidlinderung bei schweren und chronischen Erkrankungen zu erfahren“, sagte Milos Rodatos vom Forum 17.4. „Derzeit ist man dafür in Deutschland auf Cannabisimporte aus Kanada und dritten Ländern angewiesen.“ Die bisher erteilten Genehmigungen für den Cannabisanbau in Deutschland würden den Bedarf bei weitem nicht decken. Der Anbau des medizinischen Hanfes würde in streng gesicherten und hygienisch überwachten Hallen stattfinden, nicht auf Feldern. Auch die Forschung an der Uni Greifswald könnte von einem solchen Pilotprojekt profitieren, ist sich Monique Wölk ( SPD) sicher.

Anne Ziebarth