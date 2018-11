Greifswald/Loitz

Vorpommern ist eines der schönsten Segelreviere der deutschen Ostseeküste. Und wer aufs Wasser fährt, sich Wind und Wellen aussetzt, der hat viel zu erzählen, und zwar nicht nur vom Segeln. „Die Fischermädels tanzen gar nicht so schlecht. Im Übrigen wissen sie alle Operettentexte auswendig und sind über die Farben und Namen der studentischen Verbindungen in Greifswald durchaus unterrichtet“, heißt es in einem Bericht des Akademischen Seglervereins (ASV) über die Party nach einer Fischerregatta in Wieck 1925. Der 1908 gegründete ASV war der erste Sportsegelverein Greifswalds, der auf Dauer bestehen konnte. Rektor und Senat unterstützen die Unternehmung.

Legendär war der 1909 erworbene Schoner „Edith“, der unter Führung von Paul Braß 1937 bis zu den Shetland Inseln segelte. Nach 1945 lag das Schiff im Wasser, der Zustand verschlechterte sich. Letzten Endes wurde die „Edith“ abgewrackt.

Nachlesen kann man das in dem von Barbara Riebe, Töns Föste und Klaus-Dieter Salewski herausgegebenen Buch des Karl-Lappe-Verlages „Zu Hause zwischen Wind und Wellen. Seglergeschichten aus Vorpommern“. Auf die von Töns Föste verfasste historische Einführung folgen viele andere Geschichten bis hinein in die Gegenwart.

Segelvergnügen mit der "Edith" Quelle: Sammlung Salewski

Dass Segeln in Vorpommern nicht nur auf der Ostsee stattfindet, belegen die Erlebnisse der Peenesegler. Wie deren Chronist Wolfgang Hoebel schreibt, gab es in Malchin und Demmin schon Vereine, als 1931 die Gemeinschaft „Wasserfreunde Loitz“ entstand. Es gab ein Bootshaus, in dem man übernachten konnte. Der Loitzer Herbert Wollenbäcker wurde sogar zum erfolgreichen Bootsbauer, eine Profession, die er mit ganz vielen Greifswaldern und anderen Loitzern in Zeiten der DDR-Mangelwirtschaft teilte. Seinem Sohn Eberhard schenkte er 1968 zur Jugendweihe ein Segelboot, einen „Piraten“. Insgesamt hat allein Herbert Wollenbäcker 20 Boote gebaut.

Die gemeinsame Jugendabteilung der Greifswalder Vereine beim Törn. Quelle: Sammlung Salewski

Das verlockende Segelrevier Vorpommern hat es auch Peter Lobsiger angetan. Er kam aus der Schweiz zunächst auf den Riems, weil seine Firma hier Generalplaner für den Ausbau des Friedrich-Loeffler-Institutes wurde. Sein erstes Kajütboot fand er durch eine Anzeige in der OZ und wurde Mitglied des Riemser Seglervereins. Seinen 50. Geburtstag hat Lobsiger mit einem Riemser Hafenfest kombiniert. Voller Wehmut schaut der Schweizer darauf zurück. Den Hafen gibt es nicht mehr, weil der neue Besitzer vieler Grundstücke in Riemserort andere Pläne mit dem Areal hat.

Es haben eben nicht nur die beiden Weltkriege für Turbulenzen gesorgt. Auf das Ende der DDR folgte die Besinnung auf ältere Traditionen, der ASV wurde wiedergegründet. Zuvor waren in der DDR die Segler in der HSG Uni Greifswald organisiert. Es war eine von vielen Änderungen. „Die politische Wende 1989 brachte nach stürmischen Mitgliederversammlungen die Loslösung von der BSG Einheit und die Neugründung des Greifswalder Yacht Clubs (GYC) am 6.4.1990 als eingetragener Verein“, schreibt Christian Radicke. Die alten Clubfarben Blau und Weiß wurden wieder angenommen. Viele Geschichten im Buch erzählen von den Seglerabenteuern, die durch den Fall der Mauer möglich wurden.

Barbara Riebe, Töns Föste, Klaus-Dieter Salewski: Zu Hause zwischen Wind und Wellen. Seglergeschichten aus Vorpommern. ISBN 978-3-947371-04-4, 16,95 Euro

Eckhard Oberdörfer