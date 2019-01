Greifswald

Es ist eine der größten Veranstaltungen für junge Musiker: Bei der 56. Auflage des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ nahmen 120 jungen Nachwuchsmusiker aus ganz Vorpommern teil und präsentierten ihr Können einer Fachjury. Am Sonnabend und am Sonntag wetteiferten 17 Talente der Greifswalder Musikschule um einen der begehrten Startplätze beim Landeswettbewerb, der am 30. und 31. März in Waren stattfindet. Seit fast 30 Jahren nimmt die Musikschule Greifswald an diesem deutschlandweiten Wettbewerb teil.

Die Aufregung vor dem großen Auftritt hielt sich beim Stralsunder Blockflöten-Orchester in Grenzen. „Ich würde eher sagen, dass sie hoch konzentriert sind“, sagt Annette Held, Lehrerin an der Stralsunder Musikschule. Es war das erste Mal, dass die acht Musiker zwischen neun und 16 Jahren in dieser Konstellation bei „Jugend musiziert“ angetreten sind. Das Ensemble startete in der Kategorie Alte Musik. „Ich war schon mal bei ’Jugend musiziert’ dabei, aber nicht mit diesem Ensemble“, sagte die 11-jährige Rabea Meyn. Seit der zweiten Klasse spielt sie Blockflöte, kam durch ihre Mutter zu dem Instrument. Beim Üben vor dem Jury-Auftritt in der Käthe-Kollwitz-Grundschule-Schule zeigte sich die Musiklehrerin Held zufrieden mit ihren Schülern.

Bei der feierlichen Abschlussveranstaltung an beiden Tagen im Alten E-Werk, wurden die Ergebnisse bekannt gegeben und Auszüge aus dem Wettbewerbsprogramm gespielt. Am kommenden Dienstag findet im Konzertsaal der Musikschule der Hansestadt die inzwischen traditionelle Urkundenübergabe für alle Teilnehmer der Region Greifswald statt. Hier werden auch nochmals Auszüge der Wettbewerbsprogramme zu hören sein. Beginn der Veranstaltung ist um 18:30 Uhr.

"Jugend musiziert" gilt als eines der renommiertesten Musikförderprojekte Deutschlands. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen 55 Jahren beim Wettbewerb mitgemacht. Träger des Bundeswettbewerbs ist der Deutsche Musikrat.

Christin Lachmann