Die Stadtvertreter von Gützkow haben in ihrer ersten Sitzung des neuen Jahres einstimmig den Haushalt für 2019 verabschiedet. Erhält er vom Innenministerium des Landes die Genehmigung, können mehrere Bauvorhaben mit Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden oder starten. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Bürgermeisterin Jutta Dinse über einzelne Projekte, aber auch laufende Arbeiten und weitere Pläne.

Zu den großen Bauprojekten der Stadt Gützkow zählt die Sanierung des Schlossgymnasiums. Vor einem Jahr äußerten Sie, dass die Fertigstellung für Januar 2019 geplant ist. Doch noch ist nicht mal das Dach dicht. Woran liegt es?

Jutta Dinse: Es ist wie so oft bei großen Bauvorhaben: Im Laufe der Arbeiten treten Schwierigkeiten auf, die dann zum Bauverzug führen. In diesem Fall gab es Probleme mit dem Dachstuhl. Ursprünglich wollten wir ja ein neues Dach errichten. Der Denkmalschutz forderte aber den Erhalt und die Sanierung. Außerdem ist es zunehmend schwer, Firmen zu bekommen. Nicht wenigen mangelt es an Mitarbeitern. So kommt eins zum anderen. Momentan wird der Aufzug ins Haus eingebaut. Ich hoffe, dass das Dach nun bald geschlossen wird. Aber es müssen auch noch erhebliche Innenarbeiten erfolgen, bis hin zum Außenputz. Derzeit gehen wir davon aus, dass die Sanierung im August/September abgeschlossen werden kann.

Das klingt auch alles nach einer Verteuerung. Oder können die geplanten Baukosten von 2,5 Millionen Euro gehalten werden?

Nein, ganz sicher nicht. Womöglich landen wir bei drei Millionen Euro. Aber das wissen wir noch nicht, ebenso, wie das dann finanziert wird. Bislang bekamen wir fürs Schloss 1,4 Millionen Euro Städtebaufördermittel und eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 896 000 Euro.

Im vorigen Jahr kündigten Sie an, die Stadtmauer sanieren zu wollen. Der Bereich in der Großen Wallstraße wird seit vielen Jahren nur provisorisch mit Stützen gehalten. Wie ist der Stand?

Die Planungen sind abgeschlossen. Die Maßnahme ist im Haushalt verankert und wird etwa 845 000 Euro kosten, wobei uns dafür 527 500 Euro Fördermittel zur Verfügung stehen werden. Geplant ist, 70 der insgesamt 130 Meter langen Mauer zu erneuern. Das ist der dringendste Abschnitt, den Rest müssen wir später sehen. Die Ausschreibung der Arbeiten ist in Vorbereitung. Auf der Stadtvertretersitzung am 4. April soll entschieden werden, welches Unternehmen den Zuschlag erhält. Dann kann es losgehen.

2018 wurde ein Teil der Feldstraße erneuert, in diesem Jahr sollte der zweite Bauabschnitt folgen. Bleibt es dabei?

Ja. Es geht um den 230 Meter langen Abschnitt von der Scheune vorbei an Kita und Schule bis zur Ecke Mascowstraße. Die Arbeiten kosten voraussichtlich um die 550 000 Euro, wobei wir auch dafür Fördermittel beantragten und nun 412 750 Euro in Aussicht stehen. Um die Situation für Mitarbeiter und Eltern dort zu verbessern, planen wir auf der Grünfläche neben der Kita außerdem den Bau eines Parkplatzes mit zehn bis 15 Stellplätzen.

Was wird denn aus dem Vorhaben, bei der Schule einen Bolzplatz zu errichten?

Auch das wird in diesem Jahr realisiert. Auf dem Areal zwischen Spielplatz und Schulneubau wird eine Fläche von 24 mal 15 Metern als Bolzplatz hergerichtet. Mit einem vernünftigen Unterbau und einem Zaun ringsum, der vier Meter hoch ist. Für dieses Vorhaben wurden uns 100 000 Euro Fördermittel bewilligt. Die Stadt bringt Eigenmittel von 13 000 Euro auf. Dieses Projekt ist beispielgebend für viele: Haben wir fertige Planungen in der Schublade, können wir mit relativ wenigen Eigenmitteln sehr viel bewegen, wenn sich plötzlich die Möglichkeit ergibt, Fördermittel einzuwerben. In den vergangenen fünf Jahren ist es mir auf diese Weise gelungen, 4,5 Millionen Euro nach Gützkow zu holen. Aus eigener finanzieller Kraft hätte die Stadt viele Projekte nicht stemmen können.

Auch der Rundweg um den Kosenowsee kommt ja in den Genuss einer Förderung. Das bei Gützkowern beliebte Areal soll touristisch aufgewertet werden. Bleibt es beim Projektstart in diesem Jahr?

Ja. Das Gesamtvolumen dieser Maßnahme beträgt 72 000 Euro und soll bis Ende 2020 realisiert sein. Damit die Gützkower künftig auch ohne Probleme dorthin laufen können, wollen wir außerdem den maroden Gehweg von der Kreßmannstraße bis zum See wieder auf Vordermann bringen, einschließlich Straßenbeleuchtung. Sie wird auf LED-Lampen umgestellt. 150 000 Euro haben wir dafür in den Haushalt eingestellt.

Gibt es 2019 auch Investitionen in den kleinen Ortsteilen?

Nachdem in Kölzin und Neuendorf 2017/18 die Löschwasserversorgung verbessert wurde, planen wir in diesem Jahr entsprechende Arbeiten in Upatel, Fritzow, Owstin, Gützkow Meierei und in Dargezin Vorwerk. Um die 110 000 Euro wird das kosten.

Was ist denn aus dem Vorhaben geworden, 2018 das Bollwerk in Lüssow zu erneuern?

Daraus wurde noch nichts. Zwar liegen verschiedene Varianten vor, doch es bestehen in dem Bereich erhebliche Naturschutzauflagen, so dass es noch Klärungsbedarf gibt.

Ein Sorgenkind im Ortsteil Lüssow ist das Landgut. Der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann, hatte bei seinem Besuch vor einem Jahr Hilfe versprochen. Die historische Landwirtschaftsausstellung sei zusammen mit den verschiedenen Betätigungsmöglichkeiten auf dem Gelände nahezu einzigartig in MV, lobte er damals. Gibt es schon Aussicht, das Landgut zu retten und wieder zu beleben?

Leider nein. Das Landgut stellt für Gützkow ein großes Problem dar. Zwar wurde ein neuer Verein gegründet, doch danach ist nicht viel passiert. Nach der Auflösung des früheren Trägervereins ASF ging die Stadt in Vorleistung, um zumindest die Gebäudeversicherung aufrechtzuerhalten. Derzeit warten wir auf ein Konzept von Hans-Jürgen Mausolf, dem ein Großteil der Sammlung gehört. Enttäuscht bin ich vom Verein Vorpommersche Dorfstraße, ein Zusammenschluss von Peenetal-Gemeinden und -Städten, dem auch Gützkow angehört. Doch von dort werden wir leider keine Unterstützung erhalten.

Frau Dinse, in knapp vier Monaten stehen die Kommunalwahlen an. Werden Sie noch einmal für das Amt der Bürgermeisterin kandidieren?

Ja, denn es macht Spaß. Ich denke, in den vergangenen fünf Jahren allerhand erreicht zu haben und möchte noch fortsetzen, was ich in jüngster Zeit angeschoben habe. Außerdem habe ich mich bereit erklärt, für den Kreistag von Vorpommern-Greifswald zu kandidieren. Die CDU hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könne. Ich bin zwar kein Parteimitglied, doch offenbar schenkt man mir dieses Vertrauen.

