Wolgast

Am 4. Januar war Schluss: Wer bis dahin seine Einwände gegen die geplante neue Wolgaster Ortsumgehung nicht eingereicht hatte, kann es nicht mehr tun. Es gibt dazu keine Möglichkeit mehr. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hatten die gesamten Planungsunterlagen mehrere Wochen öffentlich ausgelegen. Am Ende gab es 40 Einwendungen zur neuen Ortsumgehung. „Das ist angesichts der Größe des Projektes ziemlich wenig“, findet Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos).

Die Einwände werden nun in den nächsten Wochen gesichtet und sortiert. Dann starte die Bearbeitung. Es gibt drei Arten von Einwänden: jene, die nicht relevant sind, jene, die von betroffenen Grundstückseigentümern gemacht wurden und die mittels eines Entschädigungsverfahrens geklärt werden und die dritte Kategorie sind bedeutsame Einwände, etwa wie die von Umweltverbänden. Auch die von der Stadt Wolgast vorgebrachten seien nach Aussage des Bürgermeisters bedeutsam. „Sie betreffen die 13 000 Bürger dieser Stadt.“

Drei Ampelanlagen sollen weg

„Wir haben neben mehreren kleineren Sachen drei bedeutende Änderungen gefordert“, sagt Weigler. Die erste betreffe die Entfernung der Ampelanlagen zwischen Leeraner und Hufelandstraße. „Wir haben klargestellt, dass die Stadt Wolgast im Rahmen der Umstufung der jetzigen B 111 im Stadtbereich zur Gemeindestraße keine signalisierten Kreuzungsanlagen übernimmt. Wir brauchen dann weder eine Ampel an der Leeraner noch an der Robert-Koch-Straße und auch nicht an der Hufelandstraße. Sie müssen auf Kosten des derzeitigen Straßenbaulastträgers, also des Bundes, zurückgebaut werden“, erläutert der Bürgermeister. Lediglich die Kreuzung Chaussee-/Bahnhof- und Breite Straße wird weiterhin eine Ampelanlage haben, da dort die Landesstraße einmündet.

Radweg bis zur alten Bahnhofstraße

Gefordert wird, dass die zudem ein straßenbegleitender Radweg entlang der „Neuen Bahnhofstraße“ bis zur alten Bahnhofstraße. Wie Stefan Weigler erklärt, hänge die Forderung mit der Planung zusammen, die für den neuen Kreisel in der Nähe des Lawinschen Hofes vorliegt. Über den Kreisel wird linsksseitig der Radweg geführt. Laut jetziger Planung endet er auf der rechten Seite, bevor ein Wirtschaftsweg zu den Gärten am Ziesaberg bzw. der Lawinsche Hof beginnt. Dieses abrupte Ende mache keinen Sinn. „Wir fordern den Bund auf, den laut Planung entlang der Leeraner Straße in Richtung Kreisel verlaufenden Radweg entlang der ’Neuen Bahnhofstraße’ bis zur alten Bahnhofstraße fortzuführen, sodass es einen Lückenschluss zum Radweg nach Hohendorf gibt“, erläutert das Stadtoberhaupt.

Ein dritter Einwand betrifft die Bauausführung von zwei Wirtschaftswegen in Mahlzow inklusive der dazugehörigen Brücke, über die sie verlaufen. „Die Planung hat einfach nicht bedacht, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge von heute sehr breit sind. So kommt ein Ackerschlepper mit Zwillingsbereifung ohne weiteres auf 3,40 Meter“. Eine vorgesehene Fahrbahnbreite von drei Metern ist da einfach nicht ausreichend. Die Fahrzeuge würden regelmäßig die Fahbahnkanten und die Bankette kaputt fahren. Die Fahrbahn müsse daher laut Weigler eine Breite von vier Metern zuzüglich überfahrbarer Bankette aus festen Materialien und mit einer Breite von 75 Zentimetern haben.

Zuerst wird Ziesebrücke erneuert

Wolgasts Bürgermeister sieht die vorgebrachten Änderungswünsche nicht geeignet dafür an, den Baustart für die neue Ortsumgehung zu verschieben. „Ich gehe davon aus, dass im Herbst kommenden Jahres Baustart ist“, so Stefan Weigler. Als erstes werde ja nicht die neue Brücke über die Peene gebaut, sondern die neue Brücke über die Ziese auf der jetzigen B 111. Das alte Bauwerk müsse erneuert werden, die Schäden seien zu gravierend, um während der fünfjährigen Bauzeit der Ortsumgehung den Verkehr in und aus Richtung Wolgast auszuhalten.

Cornelia Meerkatz