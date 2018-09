Greifswald

In Greifswald gilt ab dem 1. Oktober die Mietpreisbremse: Bei erneut vermieteten Wohnungen darf die Miete dann nur noch maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. „Wenn wir uns die rasant steigenden Mieten in Greifswald angucken, wird klar, dass diese Grenze derzeit längst nicht überall eingehalten wird“, sagt Erik von Malottki (SPD), Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bezahlbarer Wohnraum. Er hat sich gemeinsam mit der AG dafür stark gemacht, dass die Mietpreisbremse in der Hansestadt eingeführt wird. Die Bürgerschaft hatte im April 2015 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Drei Jahre später tritt sie nun in Greifswald und in Rostock in Kraft. Freude auch beim Mieterverein Vorpommern-Greifswald. „Es gibt schwarze Schafe, die zehn Euro Miete nehmen, wo der Mietspiegel nur sieben Euro vorsieht“, weiß Geschäftsführer Dirk Barfknecht.

„Die Mietpreisbremse ist sinnvoll, um die Symptome eines engen Mietwohnungsmarktes kurzfristig zu lindern“, sagt Bauminister Christian Pegel (SPD). Mit einer durchschnittlichen Leerstandsquote von 3,5 Prozent gilt der Wohnungsmarkt in der Hansestadt als angespannt. Fachleuchte sprechen von einer Überhitzung, wenn der Anteil leerstehender Wohnungen unter vier Prozent sinkt. Das war daher eine von mehreren Bedingungen des Landes für die Ausweisung als Stadt mit angespanntem Wohnungsmarkt.

Die eigentliche Ursache für die hohen Mietpreise sei allerdings das Fehlen bezahlbaren Wohnraums, betont Pegel: „Daran müssen die Städte arbeiten.“ Das Land unterstütze dabei mit dem Programm „Wohnungsbau Sozial“. In diesem und dem kommenden Jahr stünden im Landeshaushalt jeweils mehr als 20 Millionen Euro Fördermittel bereit. 100 solcher sogenannten Sozialwohnungen, die nur gemietet werden können, wenn ein Wohnberechtigungsschein vorliegt, entstehen in Greifswald in der Gauß-, in der Einsteinstraße und in der Gützkower Landstraße. Auch im neuen Wohngebiet an der Hafenstraße, das ab 2019 verwirklicht werden soll, sieht Sozialwohnungen für einen maximalen Mietpreis von 5,50 Euro kalt je Quadratmeter vor. Erik von Malottki begrüßt, dass die Hansestadt dank der Mietpreisbremse beim Förderprogramm des Landes nun bevorzugt behandelt wird.

Die Mietpreisbremse soll für fünf Jahre gelten. Während dieser Zeit sollen die Städte ihr Wohnungsproblem lösen. In Greifswald weist der Mietspiegel für eine 50 bis 65 Quadratmeter große Wohnung der mittleren Wohnwertklasse zwei, gebaut zwischen 1991 und 2001, im Mittel 6,33 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter aus.

Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) als größter Vermieter in der Hansestadt macht bereits seit vielen Jahren von der Mietpreisbremse Gebrauch. Das Unternehmen hat sich selbst verpflichtet, den Preis im Falle einer Neuvermietung um maximal zehn Prozent anzuheben. Ähnlich die Situation bei der Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG) als zweitgrößtem Vermieter. „Unsere Mietpolitik ist an sich schon eine Mietpreisbremse“, sagt WGG-Vorstandsvorsitzender Jan Schneidewind. Es gebe grundsätzlich keine Fälle, in denen der Mietpreis auf einen Schlag um zehn Prozent oder mehr angehoben wird. Volkswirtschaftlich sieht Schneidewind die Mietpreisbremse allerdings skeptisch. „Es ist nie günstig, wenn der Staat eingreift. Dadurch werden die Preise verzerrt.“

Die Mietpreisbremse gilt nicht für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 gebaut wurden oder nach umfassender Modernisierung neu vermietet werden. Damit soll verhindert werden, dass die Bremse den Neubau oder umfassende Modernisierung von Wohnraum beeinträchtigt, so Pegel.

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen lehnt die Mietpreisbremse ab. Sie schaffe nicht eine einzige neue Wohnung, sagt Direktor Andreas Breitner: „Wir haben auf den Wohnungsmärkten von Rostock und Greifswald kein Nachfrage-, sondern ein Angebotsproblem.“ Wer heute eine Wohnung vermieten wolle, habe mitunter 50 Bewerber. Werde die Wohnung zwei Euro günstiger je Quadratmeter angeboten, steige die Zahl der Bewerber auf 80. Am Ende könne aber nur einer die Wohnung bekommen.

Degrassi Katharina/iris Leithold