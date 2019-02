Wolgast

Etwa 80 Teilnehmer fanden sich am Freitag zu einer Demonstation unter dem Motto „Zukunft für die Peene-Werft!“ in Wolgast zusammen. Dazu aufgerufen hatte der AfD-Kreisverband Vorpommern-Greifswald. Auch die drei Bundes- sowie Landtagsabgeordnete der AfD aus Mecklenburg-Vorpommern fanden sich am Nachmittag zur Kundgebung am Brückendenkmal vis-à-vis dem Philipp-Otto-Runge-Platz ein.

In den Reden wurde scharfe Kritik an der Politik der Bundes- und der Schweriner Landesregierung und deren Auswirkungen auf die Peene-Werft geübt. Hintergrund ist der von der Berliner Koalition ausgesprochene Exportstopp für weitere auf der Peene-Werft gebaute und für Saudi-Arabien bestimmte Patrouillenboote. Der AfD-Landtagsabgeordnete Prof. Ralph Weber warf dem Bund und dem Land MV vor, die Wolgaster Werft „verraten und im Stich gelassen“ zu haben. Die Folgen seien „existenzgefährdend für die Werft und eine Bedrohung für die Stadt“.

Aus Sicht des Bundestagsabgeordneten Enrico Komning habe die Entscheidung für den Exportstopp nichts mit der Ermordung des regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zu tun, wie offiziell behauptet werde. Stattdessen handele es sich hier um „ein Zugeständnis von Bundeskanzlerin Merkel an die SPD und deren ideologisch verblendetes Gutmenschentum“. Andere Länder, auch der Europäischen Union, lieferten fleißig weiter Waffen an Saudi-Arabien.

Bundestagsabgeordneter Enrico Komning: „Die Kurzarbeit auf der Peene-Werft ist ein hausgemachtes Problem.“ Quelle: Tom Schröter

Komning kritisiert auch, dass ein Antrag der AfD, wonach die betreffenden Schiffe von Deutschland oder Mittelmeer-Anrainerstaaten gekauft und zum Beispiel zur Schließung der Flüchtlingsroute über das Mittelmeer eingesetzt werden sollen, vom Bundestag in die Ausschüsse verwiesen worden sei, wo er nun schmoren werde. Den Peenewerkern wäre mit der Annahme des Antrags eine Perspektive eröffnet worden.

AfD-Bundestagsabgeordneter Leif-Erik Holm: "Die Peene-Werft ist die Lebensader dieser Stadt." Quelle: Tom Schröter

Bundestagsabgeordneter Leif-Erik Holm forderte, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) persönlich um die Zukunft der Peene-Werft kümmern solle: „Die Peene-Werft ist die Lebensader dieser Stadt.“ Diese dürfe man Wolgast nach Amtsgericht, Finanzamt und Geburtsstation nicht auch noch nehmen.

Tom Schröter