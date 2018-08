Greifswald

Akuter Personalmangel führte in den vergangenen Wochen zu eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten in der Poliklinik für Innere Medizin des Uniklinikums Greifswald. OZ-Leserin Heidrun Hell wandte sich an die Zeitung, weil sie die Information bekommen hatte, dass voraussichtlich bis Dezember keine Behandlung möglich sei.Klinikdirektor Markus Lerch erklärt: „Die Zahl der ambulanten Patienten musste reduziert worden. Wir haben aktuell mit zeitlichen Überschneidungen von mehreren langzeiterkrankten Ambulanzschwestern zu kämpfen.“

Weil im Sommer drei Ambulanzschwestern gleichzeitig ausgefallen sind, mussten bereits vergebene ambulante Termine in nicht akuten Fällen teilweise zurückgestellt werden, wie Lerch erklärt. Seit August finden alle Sprechstunden (Gastroenterologie, Leber, CED, Rheumatologie, Nephrologie und Endokrinologie) mit dem Arzt und ohne Ambulanzschwester statt. Aufgrund der Urlaubszeit hätten im August zudem keine freien Kräfte als Übergangslösung zur Verfügung gestanden. „Alle dringenden Patienten, insbesondere die mit akuten oder lebensbedrohlichen Krankheiten, sind sofort behandelt worden“, so Lerch.

Seit dieser Woche steht wieder Fachpersonal in der Ambulanz zur Verfügung. Es sei abzusehen, dass sich die Lage ab September wieder entspannt. „Sobald es die Personalsituation erlaubt, werden alle Patienten, deren Termin verschoben werden musste, wieder kurzfristig neue Ambulanztermine erhalten“, so Lerch abschließend.

Degrassi Katharina