Greifswald

Nach dem Großbrand in einem Greifswalder Einkaufszentrum hat die Staatsanwaltschaft Stralsund Ermittlungen gegen zwei Jugendliche aufgenommen. Es werde der Verdacht der Brandstiftung geprüft, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Sascha Ott am Dienstag. Zunächst würden die Aussagen der 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen mit den Erkenntnissen des Brandursachenermittlers abgeglichen. Dann werde geprüft, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde und ob es sich um eine einfache oder schwere Brandstiftung handele.

Nach Abschluss der Ermittlungen werde entschieden, ob Anklage gegen die beiden erhoben werde, sagte Ott. Beide seien voll strafmündig im Sinne des Jugendstrafrechts. Die beiden Schüler waren noch am Brandort vorläufig festgenommen worden und sind wieder auf freiem Fuß. Sie gaben demnach zu, in einem Unterstand für Einkaufswagen Papiertaschentücher und einen Stoffbeutel angezündet und wieder gelöscht zu haben. Bei dem Feuer am Pfingstsonntag ist das Einkaufszentrum mit zwei Supermärkten und einem Bäcker fast komplett ausgebrannt. Es entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro.

dpa/mv