Greifswald

„ Abreißen, Enteignen, Renaturieren“, „C wie Korrupt“ und „Wir fordern eine unabhängige Akteneinsicht“ steht auf Bannern und Pappschildern, die am Montagnachmittag vor der Greifswalder Stadthalle von Demonstranten hochgehalten wurden. Die Forderungen beziehen sich auf die Ferienhäuser am Nepperminer See, die unter anderem Innenminister Lorenz Caffier und die Familie von Benz’ Bürgermeister und Amtsvorsteher Karl-Heinz Schröder (beide CDU) dort errichtet haben. Der Nepperminer Schilfgürtel sei rechtswidrig bebaut und mit belastetem Boden aufgeschüttet worden, sodass etwa 800 Quadratmeter Schilfbiotop verloren gingen, behaupten Jikeli und die SPD.

"Enteignen. Abreißen. Renaturieren." oder "C wie korrupt" stand auf den Bannern und Schildern der Demonstranten, die sich am Montag aus Protest gegen Caffiers Ferienhaus vor dem Kreistag getroffen haben. Quelle: Pauline Rabe

Mit diesem Vorwurf beschäftigte sich auch der Kreistag von Vorpommern-Greifswald, der in der Greifswalder Stadthalle tagte. Ziel der einbringenden SPD-Fraktion war es, dem Landkreis und dem Amt Usedom-Süd eine Missbilligung auszusprechen, weil sie gegen die „die Schaffung von materiell rechtswidrigem Baurecht“ nicht eingeschritten seien und Festsetzungen nicht oder unwirksam beanstandet hätten.

Das SPD-Kreistagsmitglied Dr. Günter Jikeli von der Insel Usedom hatte aus diesem Grund die Demonstration vor der Kreistagssitzung organisiert. 55 Teilnehmer waren dem Aufruf gefolgt. Jikeli erntete für seine über eine halbe Stunde dauernde Rede, in der er vor allem gegen Caffier zu Felde zog, Jubel von den Demonstranten. Die Tatsache, dass der Innenminister Jikeli mittlerweile wegen dessen Aussagen zum rechtswidrigen Bauen verklagt hat, wurde mit lauten Buhrufen quittiert.

Mehr lesen:

Ferienhaus-Affäre auf Usedom: Caffier verklagt Kritiker

Bilder zeigen: So viel Schilf musste für Caffiers Ferienhaus weichen

Streit um Caffiers Ferienhaus: Hinweise wurden verschwiegen

Kommentar: Alle Fakten auf den Tisch

Cornelia Meerkatz