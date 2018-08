Greifswald

Wenn es nach den Bündnisgrünen geht, könnten Hausboote oder Häuser auf Pontons an der Hafenstraße im Ryck liegen. Doch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) ist dagegen. „Wir lehnen die Ansiedlung von Hausbooten ab“, sagt Leiter Holger Brydda. Sicher seien Hausboote attraktiv, aber der Fluss sein nicht breit genug, die Einengung zu stark. Das WSA ist zuständig, weil der Fluss eine Bundeswasserstraße ist.

Die Fraktion Bündnisgrünen/Forum 17.4 hatte eine Mehrheit der Bürgerschaft überzeugt, dass OB Stefan Fassbinder (Grüne) prüft, ob im Ryck Hausboote liegen könnten. Sie wären ein Highlight und auch für Touristen attraktiv. Das „alternative Wohnprojekt“ könnte ein optischer „Hingucker“ sein und sollte als „umweltfreundliches Vorzeigeprojekt“ gestaltet werden, heißt es. Was genau sie damit meinen und was für Hausboote das sein könnten, wird nicht näher definiert.

Die ansässigen Sportvereine lehnen das Projekt ab „Ich finde Hausboote affengeil“, kommentiert der Vorsitzende des Greifswalder Seesportvereins“, Klaus Ledderhos. „Aber im Ryck ist dafür zu wenig Platz. Wir könnten keine Wettkämpfe mehr durchführen, wenn an der Hafenstraße vor dem geplanten neuen Wohngebiet Hausboote liegen.“

Schon als Anfang 2018 über die Vergabe des Prüfauftrages zu den Hausbooten an den OB diskutiert wurde, sprachen sich die in diesem Bereich ansässigen Kanuten der HSG und der Greifswalder Ruderclub „Hilda“ gegen das Projekt aus (die OZ berichtete). Sportbundvorsitzender Bernt Petschaelis erinnert an die vielen Einschränkungen, die die Sportler bereits Vergangenheit hinnehmen mussten: die Entwicklung der Yachtwerft mit ihren zahlreichen Liegeplätzen, den Ausbau des Museumshafens und die Verlagerung von Liegeplätzen infolge des Sperrwerkbaus in Wieck Richtung Innenstadt. Sportbundvorstandsmitglied Reinhard Bartl wundert sich, dass gerade die Grünen den Ryck „zum Parkplatz für Hausboote“ machen wollen. Sie ständen doch sonst immer für Renaturierung. Er möchte weiter Boote und Schiffe in Bewegung auf dem Ryck sehen.

Hanseyachts-Sprecher Florian Nierich hält aus der Sicht seines Unternehmens indes die Ansiedlung von Hausbooten für denkbar, sofern eine sichere Befahrung des Rycks in beiden Richtungen gewährleistet sei . „Da wir in Greifswald nur Yachten mit einem Rumpf bauen, brauchen wir theoretisch nur eine Durchfahrtsbreite von von fünf Metern“. Der Ryck ist acht bis zwölf Metern breit. Selbst kleine Hausboote sind schon knapp vier Meter breit. „Andere Werften wie unser Partner die ,Yachtwerft’ arbeitet auch an gebrauchten Schiffen“, schränkt Nierich ein. „Derzeit ist das beispielsweise ein Katamaran unser Marke ,Privilege“ mit einer Breite von sieben Metern.“

Der Prüfauftrag der Bündnisgrünen spricht indes auch „von weiteren Bereichen des Ryck“, da könnte auch eine Bucht sein. Frühhestens in der zweiten Augusthälfte wird mehr bekannt sein. Dann tagen wieder Ausschüsse der Bürgerschaft, auf denen das Ergebnis der Prüfung durch den OB vorgestellt werden könnte.

